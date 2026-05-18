Григор Димитров срещу португалец на старта на квалификациите на "Ролан Гарос"

Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще започне участието си в квалификациите на "Ролан Гарос“ с двубой срещу португалеца Хайме Фария, отреди жребият за пресявките на втория за годината турнир от Големия шлем.

34-годишният българин ще се изправи срещу поставения под номер 10 в квалификационната схема Фария, който заема 119-ото място в световната ранглиста. При успех Димитров ще срещне победителя от мача между американеца Колтън Смит и еквадореца Алваро Гийен Меса.

Миналата година българинът отпадна още в първия кръг на турнира в Париж след контузия, а сега ще търси успешно преминаване през квалификациите.

Димитров няма успех от началото на месец март, когато на Индиан Уелс победи Атман с 2:0 сета. Три дни по-късно дойде поражението от Алкарас, което даде начало на общо 8 поредни загуби във всички турнири.