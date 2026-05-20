МОН публикува отговорите на матурата по български език
Чете се за: 01:17 мин.
Зрелостниците избират между съчинение "Пътят към...
Чете се за: 03:30 мин.
Премиерът Румен Радев е обсъдил с Доналд Тръмп отпадането...
Чете се за: 03:27 мин.
Кукерска рокля с гол гръб или как беше създаден костюмът...
Чете се за: 04:12 мин.
По вариант 8 пишат зрелостниците на матурата по български...
Чете се за: 02:45 мин.

Виктор Троицки се присъедини към екипа на Джокович за "Ролан Гарос"

Чете се за: 01:15 мин.
Не е ясно дали бившият тенисист ще остане за постоянно част от щаба на 24-кратния носител на титли от Големия шлем.

Виктор Троицки се присъедини към екипа на Джокович за "Ролан Гарос"
Носителят на 24 титли от Големия шлем Новак Джокович вече се подготвя за "Ролан Гарос", а към екипа му в Париж се е присъединил и бившият му съотборник от националния тим за Купа "Дейвис" Виктор Троицки, съобщава sportklub.n1info.rs.

След края на сътрудничеството си с Анди Мъри, Джокович няма постоянен треньор, а Борис Бошнякович остава част от екипа му.

Все още не е ясно дали Троицки ще остане с Новак Джокович за по-дълъг период или ще помага само по време на турнирите от Големия шлем "Ролан Гарос" и евентуално "Уимбълдън".

Виктор Троицки има опит в работата със сръбски тенисисти, тъй като преди това работи с Хамад Меджедович и Миомир Кецманович. Освен това от 2021 година той е треньор на сръбския отбор за Купа "Дейвис".

Троицки и Джокович заедно станаха шампиони в Купа "Дейвис" със Сърбия през 2010-а, когато победиха Франция на финала.

