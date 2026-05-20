Виктор Троицки се присъедини към екипа на Джокович за "Ролан Гарос"

Носителят на 24 титли от Големия шлем Новак Джокович вече се подготвя за "Ролан Гарос", а към екипа му в Париж се е присъединил и бившият му съотборник от националния тим за Купа "Дейвис" Виктор Троицки, съобщава sportklub.n1info.rs.

След края на сътрудничеството си с Анди Мъри, Джокович няма постоянен треньор, а Борис Бошнякович остава част от екипа му.

Все още не е ясно дали Троицки ще остане с Новак Джокович за по-дълъг период или ще помага само по време на турнирите от Големия шлем "Ролан Гарос" и евентуално "Уимбълдън".

Виктор Троицки има опит в работата със сръбски тенисисти, тъй като преди това работи с Хамад Меджедович и Миомир Кецманович. Освен това от 2021 година той е треньор на сръбския отбор за Купа "Дейвис".

Троицки и Джокович заедно станаха шампиони в Купа "Дейвис" със Сърбия през 2010-а, когато победиха Франция на финала.