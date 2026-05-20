БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
МОН публикува отговорите на матурата по български език
Чете се за: 01:17 мин.
Зрелостниците избират между съчинение "Пътят към...
Чете се за: 03:30 мин.
Премиерът Румен Радев е обсъдил с Доналд Тръмп отпадането...
Чете се за: 03:27 мин.
Кукерска рокля с гол гръб или как беше създаден костюмът...
Чете се за: 04:12 мин.
По вариант 8 пишат зрелостниците на матурата по български...
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Алексей Попирин и Каспер Рууд продължават към четвъртфиналите на турнира в Женева

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:05 мин.
Спорт
Запази

Австралиецът отстрани водача в схемата Тейлър Фриц.

Каспер Рууд
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Водачът в схемата Тейлър Фриц (САЩ) отпадна във втория кръг на турнира по тенис на клей от сериите АТР 250 в Женева (Швейцария) с награден фонд 612 620 евро.

28-годишният американец загуби от Алексей Попирин (Австралия) с 4:6, 4:6 след 84 минути игра.

Тейлър Фриц беше на корта за първи път от март, когато отпадна в четвъртия кръг на надпреварата от сериите Мастърс в Маями, и изглеждаше сякаш му липсва игрова практика по време на двубоя. Австралиецът се отличи с 25 печеливши удара и беше далеч по-успешен при дългите разигравания.

„Много съм щастлив. Доволен съм най-после да играя на това ниво тази година. Смятам, че всички знаят, годината е трудна за мен, така че да играя на това ниво в седмицата преди турнир от Големия шлем винаги е чудесно чувство“, каза Попирин след успеха, цитиран от уебсайта на АТР, визирайки старта на Откритото първенство на Франция в Париж в неделя.

Попирин, 61-ви в света, записа първата си победа срещу опонент от топ 10 в световната ранглиста през този сезон и 14-а в кариерата си, а на четвъртфиналите той ще играе срещу трикратния шампион Каспер Рууд (Норвегия), който елиминира Рафаел Колиньон (Белгия) със 7:6(2), 6:2 за час и половина.

Рууд изоставаше с 3:5 гейма в първия сет, а при 4:5 отрази сетбол на собствен сервис, след което върна пробива и се стигна до тайбрек. В него поставения под номер 6 норвежец дръпна с 5:1 точки и това се оказа решаващо. Във втората част Рууд пое контрола с ранен брейк, а след това реализира и още един в седмия гейм по пътя си към крайната победа.

В останалите мачове от деня до момента американецът Лърнър Тиен, поставен под №4, отстрани 82-рия в света Стефанос Циципас (Гърция) със 7:6(4), 7:6(2) и в четвъртфиналната фаза ще се изправи срещу победителя от мача между играещия с „уайлд кард“ ветеран и шампион в Женева през 2016 и 2017 година Стан Вавринка (Швейцария) и Алекс Микелсен (САЩ).

Мариано Навоне (Аржентина) пък елиминира третия в схемата и миналогодишен полуфиналист Камерън Нори (Великобритания) с 6:4, 6:4 и очаква мач срещу осмия поставен Хауме Мунар (Испания), който се справи с квалификанта Франсиско Комесаня (Аржентина) с 6:4, 6:4.

#ATP 250 в Женева #Алексей Попирин #Каспер Рууд

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по работа в града
1
Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по...
По вариант 8 пишат зрелостниците на матурата по български език и литература
2
По вариант 8 пишат зрелостниците на матурата по български език и...
Водещият на „Панорама“ Бойко Василев беше отличен с наградата „Златно перо“
3
Водещият на „Панорама“ Бойко Василев беше отличен с...
Матурата по БЕЛ: Ще се затруднят ли зрелостниците от изпита тази година?
4
Матурата по БЕЛ: Ще се затруднят ли зрелостниците от изпита тази...
В "Референдум": Какво донесе победата на DARA на "Евровизия"?
5
В "Референдум": Какво донесе победата на DARA на...
ДОБРЕ ДОШЛА, DARA! Хиляди посрещнаха победителката от "Евровизия 2026" в центъра на София
6
ДОБРЕ ДОШЛА, DARA! Хиляди посрещнаха победителката от...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
2
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
3
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
4
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
5
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
6
Как може да се гласува тази вечер на финала на...

Още от: Тенис

Виктор Троицки се присъедини към екипа на Джокович за "Ролан Гарос"
Виктор Троицки се присъедини към екипа на Джокович за "Ролан Гарос"
Американец елиминира Феликс Оже-Алиасим в Хамбург Американец елиминира Феликс Оже-Алиасим в Хамбург
Чете се за: 01:45 мин.
Пьотр Нестеров продължава към четвъртфиналите в Червия Пьотр Нестеров продължава към четвъртфиналите в Червия
Чете се за: 01:47 мин.
Денислава Глушкова отпадна във втория кръг в Клагенфурт Денислава Глушкова отпадна във втория кръг в Клагенфурт
Чете се за: 01:00 мин.
Коко Гоф: Няма как да защитавам трофеи всяка година, това е просто още един турнир Коко Гоф: Няма как да защитавам трофеи всяка година, това е просто още един турнир
Чете се за: 01:57 мин.
Новак Джокович преди Ролан Гарос: Положението не е идеално, винаги има някакъв проблем Новак Джокович преди Ролан Гарос: Положението не е идеално, винаги има някакъв проблем
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Какво избраха зрелостниците: Тема по Йовков или есе за авторитетите?
Какво избраха зрелостниците: Тема по Йовков или есе за авторитетите?
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Изплащането на пенсиите няма да се бави заради почивни дни Изплащането на пенсиите няма да се бави заради почивни дни
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Правосъдният министър иска освобождаването на шефа на Агенцията по вписванията заради фрапиращи практики и петцифрени бонуси Правосъдният министър иска освобождаването на шефа на Агенцията по вписванията заради фрапиращи практики и петцифрени бонуси
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Премиерът Румен Радев е обсъдил с Доналд Тръмп отпадането на визите за САЩ за българи Премиерът Румен Радев е обсъдил с Доналд Тръмп отпадането на визите за САЩ за българи
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Вицепремиерът Иво Христов оглавява подготовката за "Евровизия...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Зрелостниците избират между съчинение "Пътят към себе си"...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Андрей Новаков: Предвидено е България да получи с 2 милиарда евро...
Чете се за: 12:45 мин.
Европа
Отношенията Китай - Русия: Си Дзинпин и Владимир Путин обсъждат...
Чете се за: 02:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ