Яник Синер за изгряващия Рафаел Ходар: Много талантлив играч с голямо бъдеще

Лидерът в световната ранглиста по тенис Яник Синер изрази възхищението си от представянето на младия Рафаел Ходар по време на турнира от сериите Мастърс 1000 в Мадрид.

19-годишният испанец привлече вниманието, след като записа първа победа срещу съперник от топ 10 и си осигури място в четвъртия кръг на надпреварата.

"Той е много, много талантлив играч. Удря топката изключително чисто и лесно придава сила на ударите. Дори звукът от ракетата му е специфичен. Има страхотно бъдеще и вече го показва“, заяви Синер пред медиите.

Италианецът подчерта още, че е впечатлен не само от игровите качества на Ходар, но и от неговия характер.

"Харесва ми спокойствието му. Не сме се срещали лично, но изглежда много скромен. Като цяло е много силен играч и му желая само най-доброто“, добави световният №1.

В следващата фаза на турнира в испанската столица Рафаел Ходар ще се изправи срещу чеха Вит Коприва в опит да продължи впечатляващото си представяне.