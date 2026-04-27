Яник Синер за изгряващия Рафаел Ходар: Много талантлив играч с голямо бъдеще

Спорт
Световният №1 похвали качествата и характера на 19-годишния испанец след пробива му в Мадрид

яник синер изгряващия рафаел ходар талантлив играч голямо бъдеще
Снимка: БГНЕС
Лидерът в световната ранглиста по тенис Яник Синер изрази възхищението си от представянето на младия Рафаел Ходар по време на турнира от сериите Мастърс 1000 в Мадрид.

19-годишният испанец привлече вниманието, след като записа първа победа срещу съперник от топ 10 и си осигури място в четвъртия кръг на надпреварата.

"Той е много, много талантлив играч. Удря топката изключително чисто и лесно придава сила на ударите. Дори звукът от ракетата му е специфичен. Има страхотно бъдеще и вече го показва“, заяви Синер пред медиите.

Италианецът подчерта още, че е впечатлен не само от игровите качества на Ходар, но и от неговия характер.

"Харесва ми спокойствието му. Не сме се срещали лично, но изглежда много скромен. Като цяло е много силен играч и му желая само най-доброто“, добави световният №1.

В следващата фаза на турнира в испанската столица Рафаел Ходар ще се изправи срещу чеха Вит Коприва в опит да продължи впечатляващото си представяне.

Свързани статии:

Рафаел Ходар продължава победния си ход в Барселона, Де Минор отпадна изненадващо
Рафаел Ходар продължава победния си ход в Барселона, Де Минор отпадна изненадващо
Испанският тийнейджър записа седма поредна победа, а Меджедович...
Чете се за: 02:07 мин.
#Рафаел Ходар #Яник Синер

ТОП 24

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
1
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Гледайте финалната серия в НВЛ между Марица Пд и Левски по БНТ 3
2
Гледайте финалната серия в НВЛ между Марица Пд и Левски по БНТ 3
България завърши европейското първенство по борба в Тирана с шест медала (ОБЗОР)
3
България завърши европейското първенство по борба в Тирана с шест...
Отиде си фотографът и публицист Михаил Заимов
4
Отиде си фотографът и публицист Михаил Заимов
Световноизвестният български баритон Владимир Стоянов с първи масторски клас в Национална музикална академия
5
Световноизвестният български баритон Владимир Стоянов с първи...
Иран с ново предложение за Ормузкия проток
6
Иран с ново предложение за Ормузкия проток

Най-четени

Как се разпределят мандатите в новия парламент?
1
Как се разпределят мандатите в новия парламент?
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
2
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при тежък инцидент с автобус (СНИМКИ)
3
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при...
Аделина Радева беше наградена в конкурса „БГ модна икона 2026“
4
Аделина Радева беше наградена в конкурса „БГ модна икона...
Висока оценка за визията на БНТ в деня на вота
5
Висока оценка за визията на БНТ в деня на вота
Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша оправданията на партиите, затова даде подкрепа на Радев
6
Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша оправданията на...

Още от: ATP

Каспер Рууд не остави шанс на Алехандро Давидович и продължава уверено защитата на титлата в Мадрид
Каспер Рууд не остави шанс на Алехандро Давидович и продължава уверено защитата на титлата в Мадрид
Камерън Нори и Артюр Фис продължават напред в Мадрид и гледат към още по-сериозни изпитания Камерън Нори и Артюр Фис продължават напред в Мадрид и гледат към още по-сериозни изпитания
Чете се за: 01:47 мин.
Григор Димитров търси изход от кризата с участие в Чалънджър Григор Димитров търси изход от кризата с участие в Чалънджър
Чете се за: 01:35 мин.
Яник Синер се класира за четвъртия кръг на турнира "Мастърс" в Мадрид Яник Синер се класира за четвъртия кръг на турнира "Мастърс" в Мадрид
Чете се за: 01:22 мин.
Колеблив старт за Александър Зверев на турнира в Мадрид Колеблив старт за Александър Зверев на турнира в Мадрид
Чете се за: 03:25 мин.
Яник Синер загуби сет на старта на турнира в Мадрид Яник Синер загуби сет на старта на турнира в Мадрид
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова свиква Народното събрание в четвъртък
Президентът Илияна Йотова свиква Народното събрание в четвъртък
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Поскъпването на живота КНСБ: 1473 евро са нужни на месец за тричленно семейство Поскъпването на живота КНСБ: 1473 евро са нужни на месец за тричленно семейство
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Нови цени за издаване на лични карти и паспорти Нови цени за издаване на лични карти и паспорти
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Ще получи ли Коул Томас Алън и директно обвинение за покушение срещу Доналд Тръмп? Ще получи ли Коул Томас Алън и директно обвинение за покушение срещу Доналд Тръмп?
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Руски удари срещу Украйна - Одеса и Суми под обстрел
Чете се за: 00:47 мин.
Европа
България ще запомни Михаил Заимов като човек на духа, написа Румен...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
След успешна трансплантация и дълго лечение: Изписаха бебето с 1...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Памет за героите от Априлското въстание: БАН организира тържествено...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
