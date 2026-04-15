Рафаел Ходар продължава победния си ход в Барселона, Де Минор отпадна изненадващо

Испанският талант Рафаел Ходар продължава впечатляващото си представяне на турнира по тенис на клей в Барселона от сериите ATP 500, след като се класира за четвъртфиналите след успех с 6:3, 6:3 над аржентинеца Камило Уго Карабели.

Тийнейджърът удължи победната си серия на седем мача, след като преди две седмици триумфира с титлата в Маракеш. Въпреки че загуби подаването си още в първия гейм, Ходар бързо намери ритъма си и наложи контрол върху срещата. Испанецът стигна до обрат в първия сет с пробиви в четвъртия и шестия гейм, а във втората част реализира още един, за да затвори двубоя при третия си мачбол след час и половина игра.

"Играя у дома и чувството е различно. Много съм щастлив от подкрепата на публиката. Опитвам се да не се поддавам на напрежението, въпреки че понякога не е лесно“, коментира Ходар.

С успеха си той стана едва третият испански тийнейджър, достигал до тази фаза на турнира в Барселона, след Рафаел Надал и Карлос Алкарас. Очаква се в следващото издание на световната ранглиста Ходар да влезе в топ 50.

В следващия кръг испанецът ще се изправи срещу британеца Камерън Нори, който елиминира квалификанта Итън Куин след 6:3, 4:6, 6:4.

По-рано през деня бе поднесена и изненадата на турнира, след като сърбинът Хамад Меджедович отстрани третия поставен Алекс Де Минор с 6:3, 6:4. Меджедович демонстрира стабилност в ключовите моменти, като отрази осем от девет възможности за пробив на австралиеца.

На четвъртфиналите сърбинът ще срещне португалеца Нуно Борхес, който се наложи над Томас Ечевери с 6:3, 7:6(4).