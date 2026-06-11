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Зверев: Излъгах себе си в името на каузата

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Германецът сподели, че все още има хиляди неотворени съобщения, но е твърдо решен да отговори на всички. 

александър зверев продължава уверено мечтания трофей париж
Снимка: БГНЕС
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Александър Зверев разкри подробности за историческия си триумф на „Ролан Гарос“. Германецът сподели, че все още има хиляди неотворени съобщения, но е твърдо решен да отговори на всички.

„Все още имам 1576 неотговорени съобщения. Отговарям им от три дни, но ще ми трябват още няколко. Искам да отговоря на всички“, каза той.

Зверев каза, че звездите на тениса Новак Джокович и Рафаел Надал са му изпратили съобщения, както и футболисти, включително капитанът на Германия Йозуа Кимих и Тони Крос, докато баскетболната легенда Дирк Новицки му изпращал съобщения по време на мача.

Канцлерът Фридрих Мерц също го поздрави, което Зверев нарече „голяма чест“, защото никога преди не се бяха срещали.

„Той беше наистина възхитен от победата и каза, че също е гледал мача и ни аплодира. Мисля, че това е брилянтно - не очаквах това“, каза Зверев.

Зверев каза пред Bild и Sky TV, че е имал много проблеми да приеме ролята на основен фаворит, след като световният номер едно Яник Синер и Джокович бяха елиминирани през първата седмица.

Зверев каза в Париж, че просто е мислил стъпка по стъпка, преди сега да признае, че е прикривал истинските си чувства.

„Излъгах себе си в името на каузата“, каза той, добавяйки, че не е спал онази нощ, след като Синер загуби. „Разбира се, че бях нервен“, каза той, говорейки за най-стресиращата седмица в живота си.

Зверев не се поддаде на натиска и спечели първата си титла от Големия шлем в четвъртия си финал, което го прави първият германец, спечелил турнир от Големия шлем след Борис Бекер на Откритото първенство на Австралия през 1996 г.

Зверев сега е в Хале, Германия, където ще започне сезона си на тревни кортове следващата седмица.

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# Александър Зверев

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