Зверев разказва: Как осъзна триумфа на „Ролан Гарос“ и ролята на Надал в празника му

Една вечер на празненства — и, по собственото му признание, само няколко часа сън — не успяха да помрачат първоначалната еуфория от първата титла от Големия шлем за Александър Зверев.

Ден след като вдигна първия си трофей от Големия шлем на „Ролан Гарос“, германецът се върна към емоциите, които съпътстваха историческия му успех. След победата над Флавио Коболи, с която спечели дебютната си титла от Шлема при четвъртото си участие във финал, Зверев все още се опитваше да осмисли напълно значението на момента на клей кортовете в Париж.

„Беше облекчение, радост, всичко заедно“, заяви номер 3 в световната ранглиста на ATP. „Не осъзнах, че съм спечелил мача, докато не видях щаба ми да скача и да празнува. В главата ти си мислиш: ‘Трябва да продължа да играя’, но после видях баща ми да вдига ръце. Тогава ми стана ясно: ‘Добре, направихме го. Постигнахме го. Ние сме шампиони от Големия шлем’“, каза Зверев.

Пробивът на най-високо ниво за Зверев идва след повече от десетилетие труд в професионалния тур. Той играе в квалификации на турнир от най-високо ниво още на 14 години (в Метц през 2011 г.) и вече имаше 548 победи в кариерата си преди изобщо да излезе на корта в „Ролан Гарос“ през 2026 г.

Сред първите, които го поздравиха след триумфа, бяха множество големи имена от спорта — признание за дългия път, който той измина до върха. Сред тях бе и човек, който отлично познава как се печели „Ролан Гарос“ — рекордьорът с 14 титли Рафаел Надал.

„Съобщенията бяха специални, но за мен още по-специално беше това, че Рафа ми пишеше по време на целия турнир и наистина следеше какво се случва“, разкри Зверев. „Това означава много повече за мен. Също така много ми хареса постът на Били Джийн Кинг — страхотен беше. Много велики спортисти и хора ме поздравиха и това е нещо наистина специално“, сподели емоционално германецът.

С оглед на доминацията на Надал на клей, дали е имало конкретни съвети по време на турнира?

„Не. По-скоро ми стискаше палци да спечеля, такива неща“, каза Зверев, чиято история в „Ролан Гарос“ завинаги ще остане свързана с испанеца. Двамата изиграха знаменит полуфинал през 2022 г., който бе прекъснат, след като германецът получи тежка контузия в глезена в тайбрека на втория сет.

Зверев влезе в финала срещу Коболи с баланс 0–3 в мачове за титла от Големия шлем. Тези загуби, разпределени в рамките на пет сезона, го бяха накарали понякога да се съмнява дали някога ще реализира огромния потенциал, който му се предвиждаше.

„Като дете бях много по-уверен, че ще спечеля Шлем“, призна той. „Сега беше по-трудно да вярвам в това, но затова и победата е още по-сладка. Да го направя тук, в Париж — където имах толкова трудни моменти, контузии и разочарования — прави всичко още по-специално.“

Германия има богата тенис история, но Зверев е едва петият германец в Откритата ера, който печели титла от Големия шлем. Роденият в Хамбург тенисист говори с гордост за приноса си към тази традиция.

„Имаме много богата тенис история — с Борис Бекер и Щефи Граф начело“, каза той. „Имахме силни години при жените с Анжелик Кербер и други топ 10 състезателки. Но при мъжете нещата бяха по-трудни след Бекер и Михаел Щих.“

„Имахме страхотни играчи като Томас Хаас, Николас Кифер, Райнър Шютлер, но никой не успя да спечели Шлем. Струва ми се, че страната чакаше този момент отдавна. 30 години без германски шампион — и се радвам, че успях да го донеса. Това е най-важното“, каза Саша.

Както винаги в динамичния свят на тениса, празнуването не трае дълго. Освен ангажименти към спонсори, Зверев трябва бързо да се насочи към следващия си турнир — този път на напълно различна настилка.

Той ще участва на турнира в Хале, който започва на 15 юни.