Бекер: Зверев успя да обърне страницата

Легендарният германски тенисист Борис Бекер се изказа ласкаво за Александър Зверев, който в неделя спечели първата си титла от турнир от Големия шлем, след като триумфира на „Ролан Гарос“.

След като не успя да спечели три финала от Големия шлем, включително в Париж преди две години, Зверев победи Флавио Коболи, за да стане първият германец, спечелил турнир от Големия шлем след триумфа на Бекер на Откритото първенство на Австралия преди три десетилетия.

"Ако има един играч на самия връх на ранглистата, който наистина заслужава това след години упорита работа, отчаяние, разочарование - това е той", каза Бекер пред Eurosport. "Той го е заслужил повече от всички. И да постигне всичко това, докато живее с диабет - това едва ли би трябвало да е възможно. Невероятно е. Много се гордея с него", добави бившият шампион.

Зверев, който също има олимпийско злато и две титли от финалите на ATP, каза, че той и екипът му са били губещи в някои моменти, но сега са шампиони.

"Той беше под голям натиск и, както самият призна, досега се е чувствал като губещ. Той обърна страницата. Шампион е от Големия шлем, показа на всички на какво е способен. Сега е част от много специален клуб – и това е дяволски добро чувство", каза още Борис Бекер.

Александър Зверев стана петият германец, спечелил турнир от Големия шлем след Борис Бекер, Михаел Щих, Хенер Хенкел и Готфрид фон Крам.