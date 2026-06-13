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Фриц е на победа от нов триумф в Щутгарт

Станко Димов от Станко Димов
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Спорт
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Американецът преследва първата си титла за 2026 година.

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Тейлър Фриц направи още една крачка към защитата на титлата си на турнира в Щутгарт, след като се класира за финала след победа над Александър Бублик с 6:4, 6:4 в полуфиналите.

След като премина през две поредни трисетови битки в предишните кръгове, действащият шампион показа стабилна и уверена игра срещу Бублик и се наложи само за 68 минути. Така американецът стана първият защитаващ титлата си тенисист, достигнал отново до финала в Щутгарт след Томас Мустер, който триумфира последователно през 1995 и 1996 година, когато турнирът все още се провеждаше на клей.

„Трябваше да се боря здраво в първите два мача и ми се струва невероятно, че вече съм на финал. Винаги е специално, когато защитаваш титла. Ако спечеля първия си трофей за сезона тук, както направих и миналата година, това ще бъде чудесен старт на сезона на трева“, заяви Фриц.

Световният №9 записа 13 аса и спечели 78 процента от точките на първи сервис срещу Бублик. Американецът преследва първата си титла за 2026 година, след като по-рано през сезона загуби финала в Далас от Бен Шелтън, въпреки че разполагаше с три шампионски точки.

„Харесва ми, когато рискът се възнаграждава и добрите удари носят резултат. Тревата определено пасва на играта ми. Настилката помага на сервиса ми и подчертава силните страни на бекхенда ми. Честно казано, не съм кой знае какъв посрещач на никоя настилка, така че се чувствам еднакво комфортно и на трева“, коментира американецът.

След успеха Фриц изравни баланса си срещу Бублик на 4:4 в преките двубои и вече насочва вниманието си към 21-вия финал в кариерата си на ниво ATP. В спора за титлата той ще срещне победителя от двубоя между поставения под №1 Бен Шелтън и чеха Иржи Лехечка.

#Тейлър Фриц

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