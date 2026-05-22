почина дългогодишният тенис коментатор тодор попов

След кратко боледуване ни напусна дългогодишният тенис коментатор Тодор Попов - едно от разпознаваемите лица и гласове в българската спортна журналистика.

До последно той остана отдаден на голямата си любов - тениса, като продължаваше да радва зрителите с експертните си коментари в телевизионния ефир.

Телевизионната му кариера започва в Българската национална телевизия, където работи в емблематичното предаване "Всяка неделя“. Впоследствие се утвърждава като един от водещите тенис коментатори у нас.

В своята професионална биография Тодор Попов има участие в отразяването на Олимпийски игри, световни първенства и всички големи турнири в тениса. Работил е за редица медии, сред които БНТ, Евроспорт, Ринг, ТВ+, Нова телевизия и MAX Sport.

Освен като журналист, той е бил и активен спортист - отличен състезател по тенис на маса и тенис на корт, световен шампион и многократен държавен шампион за журналисти.

С неговата кончина българската спортна общност губи отдаден професионалист и вдъхновяваща личност.

Поклон, учителю!