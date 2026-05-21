Димитър Кисимов с поражение във втория кръг на тенис турнира в Куршумлийска Баня

Димитър Кисимов отпадна във втория кръг на тенис турнира на клей за мъже в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд от 15 хиляди долара.

18-годишният българин отстъпи с 6:7(6), 6:7(1) на Кристиян Юхас (Сърбия) след два часа и 23 минути игра.

Кисимов стигна първи до пробив в мача за 4:2, но допусна изравняване при 4:4, а след това се стигна до тайбрек. В него българинът поведе с 6:3 и стигна до три сетбола, но загуби следващите пет точки.

Втората част не предложи нито един пробив и така отново се стигна до тайбрек. В него Кисимов отстъпи с 1:7 точки и приключи участието си в турнира.

Българинът елиминира в първия кръг поставения под №4 Али Яздани (Иран), като това беше първата му победа в основна схема на сингъл в турнир от веригата на Международната федерация ITF при мъжете.