Специално пред БНТ: Отстраненият шеф на БАБХ намекна за...
Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро,...
Президентът Йотова за "Евровизия" 2027: Не...
Премиерът Радев освобождава директора на Агенцията по...
България ще бъде домакин на пет силни международни турнира за жени

Българската федерация по тенис успя да се пребори за домакинството на пет турнира за жени от веригата на Международната федерация ITF – W50. Всеки от турнирите ще бъде с награден фонд от 40 хиляди долара и ще носи по 50 точки за световната ранглиста на победителката.

Първият от тези турнири ще се проведе в Хасково от 14 до 21 юни. Следват надпреварите в Пазарджик (13–20 септември), Бургас (20–27 септември), Пловдив (4–11 октомври) и Стара Загора (11–18 октомври).

Основна цел при организирането на тези турнири е да се даде шанс на българските националки и най-добрите ни тенисистки да играят мачове на високо международно ниво, да трупат ценен опит и да печелят точки за световната ранглиста при жените.

Българската федерация по тенис успя да спечели домакинството на всички отказани турнири през този сезон при жените, като се водят преговори и за организирането на мъжки турнири до края на годината.

Провеждането на силни международни турнири е един от основните приоритети на БФ Тенис и за следващата година.

