Юлия Стаматова приключи участието си на четвъртфиналите в Сърбия

Българската тенисистка Юлия Стаматова отпадна на четвъртфиналите на турнира на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

32-годишната състезателка загуби от поставената под номер 5 Мари Метро (Швейцария) с 2:6, 3:6 за 78 минути игра.

В първия сет Стаматова изостана сериозно с 0:5, като успя да върне един пробив и да спечели още гейм, но Метро затвори частта при собствен сервис. Във втория сет двубоят започна равностойно до 2:2, след което швейцарката направи серия от три поредни гейма и пое контрол над срещата. Българката върна един пробив за 3:5, но последва нов брейк от страна на Метро, който сложи край на мача.

С отпадането си Стаматова пропусна възможността да достигне до първи полуфинал на сингъл през сезона във веригата на Международната федерация по тенис (ITF).