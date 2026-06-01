Жоао Фонсека удължи своя поход на "Ролан Гарос"

Бразилецът Жоао Фонсека победи Каспер Рууд и достига до първия си четвъртфинал на турнир от Големия шлем.

Два дни след като навакса два сета изоставане, за да елиминира 24-кратния шампион от Големия шлем Новак Джокович, бразилската звезда победи Каспер Рууд със 7:5, 7:6(8), 5:7, 6:2, за да достигне до четвъртфиналите на Откритото първенство на Франция по тенис.

Точно както срещу Джокович, Фонсека комбинира множество форхенди с отлична защита на клея в Париж, за да спечели впечатляващ триумф в четвъртия кръг срещу двукратния финалист на Ролан Гарос Рууд.

„Беше трудно“, каза Фонсека в интервюто си на корта. „Каспър играе добре тук. Той е много опитен и знае как да играе тук на този невероятен корт. Има два финала, така че беше трудно в началото, но аз играх наистина добре във важните моменти в първия и втория сет. Бях много щастлив заради това.“

Битката между Фонсека и Рууд на корт Филип-Шатие беше ожесточена и интензивна през цялото време, като и двамата играчи вкараха 51 уинъра и допуснаха 52 непредизвикани грешки.

И все пак, с подкрепата на бразилската легенда и трикратен шампион от Ролан Гарос Густаво Куертен, наблюдаващ от трибуните, 19-годишният Фонсека удържа твърдо в ключови моменти за тричасова и 55-минутна победа, която му донесе сблъсък на осминафиналите с Якуб Меншик.

Фонсека стана едва осмият бразилски четвъртфиналист на мъжки сингъл в историята на турнирите от Големия шлем.

Фонсека ще се изправи срещу друга млада звезда, 26-ият поставен Меншик, който победи Андрей Рубльов с 6:3, 7:6(6), 4:6, 2:6, 6:3.

Меншик записа първото си участие в четвъртия кръг на Australian Open през януари и след като надви 11-ия поставен Рубльов за три часа и 45 минути в Париж, чехът сега направи още една крачка напред на Ролан Гарос.

„Супер доволен съм от представянето си, въпреки че Андрей е страхотен човек, страхотен боец“, каза Меншик на пресконференцията си след мача.

„По принцип, след като изоставаше с два сета, той се завърна и наистина игра невероятен тенис, направи толкова много страхотни удари. Инерцията беше на негова страна. Така че беше супер трудно за мен, дори когато водех с два сета, в някои моменти чувствах, че всъщност губя. Просто съм щастлив, че в петия сет се върнах, взех инерцията на моя страна и на практика завърших мача успешно.“