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Димитър Кисимов приключи и на двойки на "Ролан Гарос" при юношите

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Чете се за: 00:42 мин.
Спорт
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Българинът и Конър Дойг отстъпиха във втория кръг на испанско-перуански тандем.

Димитър Кисимов приключи и на двойки на "Ролан Гарос" при юношите
Снимка: БФ Тенис
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Димитър Кисимов приключи своето участие на двойки при юношите на „Ролан Гарос“. Българинът и Конър Дойг от Република Южна Африка не успяха срещу Николас Баена от Перу и Тито Чавес от Испания след 6:2, 3:6, 4-10 за 65 минути игра в мач от втория кръг.

Кисимов и Дойг, които са шампиони на двойки при юношите от Откритото първенство на Австралия, спечелиха убедително първия сет, но загубиха следващите две части, а с това и срещата.

Българинът допусна поражение и във втория кръг на сингъл вчера.

#Ролан Гарос 2026 #Димитър Кисимов

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