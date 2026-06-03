Димитър Кисимов приключи и на двойки на "Ролан Гарос" при юношите

Димитър Кисимов приключи своето участие на двойки при юношите на „Ролан Гарос“. Българинът и Конър Дойг от Република Южна Африка не успяха срещу Николас Баена от Перу и Тито Чавес от Испания след 6:2, 3:6, 4-10 за 65 минути игра в мач от втория кръг.

Кисимов и Дойг, които са шампиони на двойки при юношите от Откритото първенство на Австралия, спечелиха убедително първия сет, но загубиха следващите две части, а с това и срещата.

Българинът допусна поражение и във втория кръг на сингъл вчера.