Радулов с девета поредна победа в Испания

Чете се за: 01:37 мин.
Двубоят продължи 3 часа и 7 минути.

Националът на България за Купа „Дейвис" Илиян Радулов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей във Вик (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара.

20-годишният българин, който в неделя спечели титлата в Сабадел, показа страхотен характер и победи със 7:5, 4:6, 7:5 поставения под №5 в схемата представител на домакините Алекс Марти ПуЖолрас. Двубоят продължи 3 часа и 7 минути.

Радулов изоставаше с 2:5 в решителния трети сет, но направи впечатляващ обрат с пет поредни гейма. В заключителните пет гейма българинът доминираше напълно и спечели 21 срещу 8 точки.

Така Илиян Радулов записа девета поредна победа. На четвъртфиналите той ще се изправи срещу втория поставен Ориол Рока Баталя (Испания).

По-рано днес друг национал – Иван Иванов – също се класира за четвъртфиналите. 17-годишният шампион при юношите от Уимбълдън и US Open победи с 6:3, 6:3 Джейми Макензи (Германия), който през миналия уикенд спечели финала срещу Димитър Кисимов на турнира за юноши в Офенбах. За място на полуфиналите Иван Иванов ще играе срещу №8 в схемата Серджи Перес Контри (Испания). При успехи в четвъртфиналите Радулов и Иванов ще се изправят един срещу друг в полуфиналите.

Александър Донски и Антъни Генов се класираха за полуфинали на двойки
Александър Донски и Антъни Генов се класираха за полуфинали на двойки
Елизара Янева ще дебютира в квалификациите на Ролан Гарос
Юлия Стаматова достигна четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира в Куршумлийска баня
Поражения за Джордж Лазаров на сингъл и на двойки на тенис турнира на клей в Куршумлийска баня
Иван Иванов се класира за четвъртфиналите на тенис турнир на клей за мъже в Испания
Александър Василев и Янаки Милев ще играят един срещу друг на турнир в Сърбия
DARA откри втория полуфинал на „Евровизия" във Виена
DARA откри втория полуфинал на „Евровизия“ във Виена
Илияна Йотова към DARA: Вярваме в успеха ти, мило момиче!
БНТ - първи избор за обективна информация по време на изборите
Съдът остави в ареста обвинения за тежката катастрофа с автобус на „Хемус"
Румен Радев: Родното производство е въпрос на сигурност
Промените в Закона за защита на потребителите: По-високи глоби и...
Гръцки фермери готвят протест на „Промахон": Възможна е...
40 години от първата сърдечна трансплантация в България
