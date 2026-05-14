Александър Василев и Янаки Милев ще играят един срещу друг на турнир в Сърбия

Националите на България за Купа Дейвис Александър Василев и Янаки Милев достигнаха до четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

18-годишният Василев се справи с представителя на домакините Марко Николич с 6:2, 6:1 за 59 минути на корта. Българинът изостана с 0:1 в откриващия сет, но впоследствие спечели 5 поредни гейма и в крайна сметка затвори частта на свой сервис. Във втория сет Василев пое инициативата и даде само един гейм на съперника си.

Така на четвъртфиналите той ще се изправи срещу петия поставен Янаки Милев, който отстрани Лоренцо Галиардо (Аржентина) с 6:3, 6:1 след 72 минути игра.

По-късно днес друг българин - Джордж Лазаров, излиза срещу първия поставен Святослав Гулин (Русия).

В надпреварата на двойки Янаки Милев ще играе четвъртфинал заедно с Вардан Манукян като втори поставени срещу Али Яздани (Иран) и Никола Йович (Сърбия). При дуетите също участват Джордж Лазаров и Радослав Шандаров, които ще спорят за място в полуфиналите срещу Кристиан Джонов (Германия) и Даниел Саласар (Колумбия).