"Да открия това шоу е невероятна възможност":...
Васил Терзиев връща доклада, с който се позволява...
На първо четене: Депутатите приеха промените в Закона за...
БНТ има най-голямо обществено доверие по време на изборите
Удар срещу имотната мафия: Столичната полиция задържа...
Александър Василев и Янаки Милев ще играят един срещу друг на турнир в Сърбия

Двамата ще премерят сили в четвъртфинален двубой.

Александър Василев
Снимка: БГНЕС
Националите на България за Купа Дейвис Александър Василев и Янаки Милев достигнаха до четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

18-годишният Василев се справи с представителя на домакините Марко Николич с 6:2, 6:1 за 59 минути на корта. Българинът изостана с 0:1 в откриващия сет, но впоследствие спечели 5 поредни гейма и в крайна сметка затвори частта на свой сервис. Във втория сет Василев пое инициативата и даде само един гейм на съперника си.

Така на четвъртфиналите той ще се изправи срещу петия поставен Янаки Милев, който отстрани Лоренцо Галиардо (Аржентина) с 6:3, 6:1 след 72 минути игра.

По-късно днес друг българин - Джордж Лазаров, излиза срещу първия поставен Святослав Гулин (Русия).

В надпреварата на двойки Янаки Милев ще играе четвъртфинал заедно с Вардан Манукян като втори поставени срещу Али Яздани (Иран) и Никола Йович (Сърбия). При дуетите също участват Джордж Лазаров и Радослав Шандаров, които ще спорят за място в полуфиналите срещу Кристиан Джонов (Германия) и Даниел Саласар (Колумбия).

#Янаки Милев #Александър Василев

Александър Донски е четвъртфиналист на двойки в Оейраш
Александър Донски е четвъртфиналист на двойки в Оейраш
Контузия спря Лоренцо Музети за Ролан Гарос
Рууд преодоля Хачанов и дъжда, за да стигне полуфиналите в Рим
Григор Димитров отпадна още на старта в Бордо
Антъни Генов е на четвъртфинал на двойки на Чалънджър в Загреб
Пьотр Нестеров се класира за полуфиналите на двойки в Италия
