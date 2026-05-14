Поражения за Джордж Лазаров на сингъл и на двойки на тенис турнира на клей в Куршумлийска баня

Джордж Лазаров отпадна във втория кръг на сингъл на тенис турнира на клей в Куршумлийска баня с награден фонд от 15 хиляди долара.

Българинът допусна драматична загуба с 4:6, 6:7(10) от водача в схемата Святослав Гулин. Срещата продължи час и 49 минути. Лазаров поведе с 3:0 в първия сет, но впоследствие загуби шест от следващите седем гейма. Във втория сет българинът пропусна три сетбола при 5:4, а след това още четири в тайбрека, който отстъпи драматично с 10:12 точки.

На същия турнир в надпреварата на двойки Янаки Милев и Вардан Манукян, поставени под №2, се класираха за полуфиналите след победа с 6:3, 6:3 над Никола Йович и Али Яздани за точно един час игра.

За място на финала те ще играят срещу Даниел Саласар (Колумбия) и Кристиан Джонов (Германия), които елиминираха българите Джордж Лазаров и Радослав Шандаров със 7:5, 6:4.