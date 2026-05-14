Александър Донски и Антъни Генов се класираха за полуфинали на двойки

Александър Донски достигна до полуфиналите на двойки на турнира на клей от сериите „Чалънджър 100" в Оейраш с награден фонд от 160 680 евро.

Българинът и Сидхант Бантия (Индия) победиха на четвъртфиналите румънците Богдан Павел (Румъния) и Александру Жекан (Румъния) с 6:4, 6:4 за 70 минути игра.

Донски и Бантия изоставаха с 2:4, но спечелиха следващите четири гейма, за да вземат първия сет с 6:4. Българинът и индиецът стигнаха до пробив в десетия гейм на втората част и триумфираха с победата. За място на финала двамата ще играят срещу победителите от мача между вторите поставени Гонсало Ескобар (Еквадор) и Мариано Кестелбойм (Аржентина) срещу американците Нейтъниъл Ламънс (САЩ) и Джаксън Уитроу (САЩ).

С този успех Донски заработи 36 точки за световната ранглиста на ATP при двойките, в която в момента заема 103-о място.

Антъни Генов пък се класира за полуфиналите на двойки на турнира на клей от сериите „Чалънджър 75" в Загреб с награден фонд от 97 640 евро.

Генов в тандем с Фин Бас (Великобритания) направиха обрат и победиха с 4:6, 7:6(3), 10:8 водачите в схемата Андрю Паулсон (Чехия) и Шимон Киелан (Полша). Двубоят продължи час и 48 минути.

Генов и Бас изоставаха с 3:5 във втория сет, но успяха да изравнят при 5:5, след което се стигна до тайбрек. В него двамата бяха убедителни и спечелиха със 7:3 точки. Българинът и британецът изоставаха с 6:8 в шампионския тайбрек, но спечелиха четири поредни точки и се поздравиха с победата. Съперниците на Генов и Бас за полуфиналите ще станат ясни утре.

За доброто си представяне Антъни Генов заработи 30 точки за световната ранглиста на ATP при двойките, в която през тази седмица заема 238-ото място.

Също в Загреб, но на турнир за жени с награден фонд от 60 000 долара, сестрите Денислава Глушкова и Андрея Глушкова загубиха на полуфиналите на двойки с 1:6, 0:6 от вторите поставени Наима Карамоко (Швейцария) и Тара Вюрт (Хърватия).