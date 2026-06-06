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Марсел Гранойерс и Орасио Себайос защитиха титлата си на двойки на „Ролан Гарос“

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Испано-аржентинският тандем победи Хенри Патън и Хари Хелиоваара във финала и завоюва трета титла от Големия шлем

Марсел Гранойерс и Орасио Себайос защитиха титлата си на двойки на „Ролан Гарос“
Снимка: БГНЕС
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Марсел Гранойерс и Орасио Себайос триумфираха за втора поредна година в турнира на двойки при мъжете на "Ролан Гарос“. Испанецът и аржентинецът защитиха титлата си в Париж след убедителен успех с 6:4, 6:2 над британеца Хенри Патън и финландеца Хари Хелиоваара.

Шампионите демонстрираха превъзходство през по-голямата част от двубоя и се нуждаеха от едва 77 минути, за да стигнат до победата. Ключов фактор за успеха им се оказа значително по-добрата ефективност на първи сервис. Гранойерс и Себайос записаха 83 процента вкаран начален удар срещу 52 процента за своите съперници.

Решаващ момент във финала бе серията от шест поредни спечелени гейма от испано-аржентинската двойка в края на първия и началото на втория сет, която практически предреши изхода на срещата.

Въпреки поражението Патън и Хелиоваара имат повод за удовлетворение, тъй като от следващата седмица ще оглавят световната ранглиста на двойки.

За Гранойерс и Себайос това е трета титла от турнирите от Големия шлем. Освен двата поредни трофея на „Ролан Гарос“, те спечелиха и Откритото първенство на САЩ през миналата година, затвърждавайки мястото си сред най-силните тандеми в световния тенис.

#Ролан Гарос 2026 #Орасио Себайос #Марсел Гранойерс

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