Александър Василев достигна полуфиналите в Куршумлийска баня след обрат срещу Янаки Милев

Александър Василев се класира за полуфиналите на турнира по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд от 15 хиляди долара.

19-годишният българин постигна обрат срещу сънародника си Янаки Милев – 3:6, 6:0, 6:2 в двубой, продължил малко над два часа. Милев, поставен под номер 5 в схемата, започна по-силно и взе първия сет с два пробива, но след това инициативата премина изцяло в ръцете на Василев.

Вицешампионът при юношите на Открито първенство на САЩ от миналата година доминираше до края на срещата и позволи на съперника си да вземе едва два гейма в следващите два сета.

В спор за място на финала Александър Василев ще се изправи срещу германеца Кристиан Джонов, който елиминира водача в схемата Святослав Гулин.

По-късно днес Янаки Милев ще продължи участието си в турнира на двойки, където заедно с Вардан Манукян ще играе за място на финала.