БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сблъсъци между гръцки фермери и полиция на...
Чете се за: 01:42 мин.
Половин милион зрители са гледали втория полуфинал на...
Чете се за: 00:45 мин.
Гръцките фермери започнаха ефективна блокада в района на...
Чете се за: 01:25 мин.
Студено и влажно време за баловете прогнозират синоптици
Чете се за: 03:00 мин.
България е на финала на "Евровизия": DARA...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Финал за Александър Донски при двойките в Оейраш

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Запази

Българинът и Сидхант Бантия не се затрудниха срещу южноамерикански тандем на полуфиналите в португалския град.

александър донски класира четвъртфиналите двойки тенис турнира сериите bdquoчалънджър 100 кигали
Слушай новината

Националът на България за Купа „Дейвис“ Александър Донски се класира за финала на двойки на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 100“ в Оейраш с награден фонд от 160 680 евро.

Българинът и Сидхант Бантия (Индия) победиха лесно вторите поставени Гонсало Ескобар (Еквадор) и Мариано Кестелбойм (Аржентина) с 6:1, 6:3 за точно час на корта.

Донски и Бантия направиха два пробива по пътя си към успеха в първия сет и още два във втората част, затваряйки мача без проблеми.

За титлата двамата ще спорят утре с Тиаго Перейра (Португалия) и Давид Вега Ернандес (Испания).

Българинът заработи 2090 евро и 60 точки за световната ранглиста на АТП при двойките, в която в момента заема 103-о място.

За Донски това ще бъде пети финал на двойки от началото на годината. В началото на април той стана вицешампион в Менорка (Испания), през март игра на два финала на турнири от сериите "Чалънджър" в Руанда, а преди това стана шампион в Ню Делхи (Индия).

#Александър Донски

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
"Обичам ви и ще се видим на финала" - DARA с първа реакция след блестящото представяне на "Евровизия"
2
"Обичам ви и ще се видим на финала" - DARA с първа...
DARA откри втория полуфинал на „Евровизия“ във Виена
3
DARA откри втория полуфинал на „Евровизия“ във Виена
Половин милион зрители са гледали втория полуфинал на „Евровизия" по БНТ1
4
Половин милион зрители са гледали втория полуфинал на...
Лазар е новият претендент за най-старо куче в света
5
Лазар е новият претендент за най-старо куче в света
България e с №12 на финала на "Евровизия" в събота – вижте как да гласувате
6
България e с №12 на финала на "Евровизия" в събота...

Най-четени

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
2
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
3
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Втора етапна победа за Пол Мание
4
Втора етапна победа за Пол Мание
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
5
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
6
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ

Още от: Тенис

Александър Зверев отказа участие на турнир в родния му град
Александър Зверев отказа участие на турнир в родния му град
Илиян Радулов достигна до финалното каре в Испания Илиян Радулов достигна до финалното каре в Испания
Чете се за: 01:10 мин.
Юлия Стаматова отпадна на четвъртфиналите в Сърбия Юлия Стаматова отпадна на четвъртфиналите в Сърбия
Чете се за: 01:07 мин.
Александър Василев достигна полуфиналите в Куршумлийска баня след обрат срещу Янаки Милев Александър Василев достигна полуфиналите в Куршумлийска баня след обрат срещу Янаки Милев
Чете се за: 01:10 мин.
Иван Иванов отпадна на четвъртфиналите на турнир в Испания Иван Иванов отпадна на четвъртфиналите на турнир в Испания
Чете се за: 01:27 мин.
Елина Свитолина елиминира Ига Швьонтек и се класира за финала в Рим Елина Свитолина елиминира Ига Швьонтек и се класира за финала в Рим
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Успех на DARA! "Bangaranga" представя България на големия финал на "Евровизия 2026" във Виена
Успех на DARA! "Bangaranga" представя България на големия...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Вицепремиерът Атанас Пеканов: Ще работим, за да спре ръстът на цените и да се усмири инфлацията Вицепремиерът Атанас Пеканов: Ще работим, за да спре ръстът на цените и да се усмири инфлацията
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Спор за паркиране: Задържаха мъж, след като нападнал депутата Ивайло Мирчев Спор за паркиране: Задържаха мъж, след като нападнал депутата Ивайло Мирчев
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Имотните измамници с повдигнати обвинения: Заподозрените са спечелили над 5 милиона евро Имотните измамници с повдигнати обвинения: Заподозрените са спечелили над 5 милиона евро
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Гръцките фермери отново на протест: Блокада и напрежение край...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Мотористи блокираха ключови пътища в страната заради цените на...
Чете се за: 03:32 мин.
Общество
"Хората ще са равни пред закона от тук насетне" –...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Визитата в Китай: Тръмп определи срещата със Си Дзинпин като...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ