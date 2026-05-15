БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Студено и влажно време за баловете прогнозират синоптици
Чете се за: 03:00 мин.
България е на финала на "Евровизия": DARA...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Елина Свитолина елиминира Ига Швьонтек и се класира за финала в Рим

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Запази

Украинката ще преследва трета титла от турнира, след като надделя в трисетова битка над Ига Швьонтек

Елина Свитолина елиминира Ига Швьонтек и се класира за финала в Рим
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Украинската тенисистка Елина Свитолина се класира за финала на турнира от сериите WTA 1000 в Рим, след като отстрани една от фаворитките, Ига Швьонтек, с 6:2, 4:6, 6:2 в оспорван полуфинален двубой.

Свитолина, която вече има две титли в италианската столица (2017 и 2018 година), демонстрира стабилна игра и психологическа устойчивост в мач, продължил над два часа.

"След толкова много години чувството, че отново ще бъда на финал истински ме сгрява и ме прави щастлива“, заяви украинката след срещата.

Полякинята, трета в световната ранглиста, показа силна игра в атака с 28 уинъра, но допусна цели 50 непредизвикани грешки, които се оказаха решаващи. Освен това натоварването от тежкия четвъртфинал срещу Елена Рибакина също оказа влияние върху представянето ѝ.

Двубоят започна с колебания и за двете, но Свитолина намери ритъма си в ключовите моменти на първия сет. След спад във втория, тя реагира отлично в решителната част и наложи превъзходството си срещу уморената съперничка.

В спора за титлата Свитолина ще се изправи срещу Коко Гоф, която победи Сорана Кърстя с 6:4, 6:3. Украинката ще преследва трета купа от престижния турнир в Рим.

#Мастърс в Рим 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
„Евровизия 2026": DARA се бори за финала
2
„Евровизия 2026": DARA се бори за финала
От всяка точка на света: Как да подкрепите DARA в „Евровизия 2026“
3
От всяка точка на света: Как да подкрепите DARA в „Евровизия...
DARA откри втория полуфинал на „Евровизия“ във Виена
4
DARA откри втория полуфинал на „Евровизия“ във Виена
"Обичам ви и ще се видим на финала" - DARA с първа реакция след блестящото представяне на "Евровизия"
5
"Обичам ви и ще се видим на финала" - DARA с първа...
На първо четене: Депутатите приеха промените в Закона за защита на потребителите
6
На първо четене: Депутатите приеха промените в Закона за защита на...

Най-четени

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
2
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Втора етапна победа за Пол Мание
3
Втора етапна победа за Пол Мание
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
4
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
5
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
6
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Още от: WTA

Коко Гоф е първата финалистка на турнира в Рим
Коко Гоф е първата финалистка на турнира в Рим
Ига Швьонтек е първата финалистка в Рим Ига Швьонтек е първата финалистка в Рим
Чете се за: 01:15 мин.
Ръдукану се завръща на корта на турнир в Страсбург Ръдукану се завръща на корта на турнир в Страсбург
Чете се за: 01:22 мин.
Коко Гоф надделя над Мира Андреева на четвъртфиналите на турнира в Рим Коко Гоф надделя над Мира Андреева на четвъртфиналите на турнира в Рим
Чете се за: 01:15 мин.
Сорана Кърстя продължава похода си в Рим Сорана Кърстя продължава похода си в Рим
Чете се за: 01:35 мин.
Ига Швьонтек разби Наоми Осака и напомни защо е "Кралицата на клея“ Ига Швьонтек разби Наоми Осака и напомни защо е "Кралицата на клея“
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
"Обичам ви и ще се видим на финала" - DARA с първа реакция след блестящото представяне на "Евровизия" "Обичам ви и ще се видим на финала" - DARA с първа реакция след блестящото представяне на "Евровизия"
Чете се за: 02:37 мин.
Европа
Проф. Стефан Стойнев: Нужни са спешни мерки, но и дългосрочно укрепване на свлачището край Смолян Проф. Стефан Стойнев: Нужни са спешни мерки, но и дългосрочно укрепване на свлачището край Смолян
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Студено и влажно време за баловете прогнозират синоптици Студено и влажно време за баловете прогнозират синоптици
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Мотористи излизат на национален протест срещу поскъпването на...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
След свлачището на пътя Смолян - Пампорово: Какви са вариантите за...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Очакват се подробности от полицията и прокуратурата след акцията...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Протести на гръцките фермери: Днес решават дали ще блокират...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ