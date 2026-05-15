Елина Свитолина елиминира Ига Швьонтек и се класира за финала в Рим

Украинската тенисистка Елина Свитолина се класира за финала на турнира от сериите WTA 1000 в Рим, след като отстрани една от фаворитките, Ига Швьонтек, с 6:2, 4:6, 6:2 в оспорван полуфинален двубой.

Свитолина, която вече има две титли в италианската столица (2017 и 2018 година), демонстрира стабилна игра и психологическа устойчивост в мач, продължил над два часа.

"След толкова много години чувството, че отново ще бъда на финал истински ме сгрява и ме прави щастлива“, заяви украинката след срещата.

Полякинята, трета в световната ранглиста, показа силна игра в атака с 28 уинъра, но допусна цели 50 непредизвикани грешки, които се оказаха решаващи. Освен това натоварването от тежкия четвъртфинал срещу Елена Рибакина също оказа влияние върху представянето ѝ.

Двубоят започна с колебания и за двете, но Свитолина намери ритъма си в ключовите моменти на първия сет. След спад във втория, тя реагира отлично в решителната част и наложи превъзходството си срещу уморената съперничка.

В спора за титлата Свитолина ще се изправи срещу Коко Гоф, която победи Сорана Кърстя с 6:4, 6:3. Украинката ще преследва трета купа от престижния турнир в Рим.