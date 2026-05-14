Коко Гоф е първата финалистка на турнира в Рим

Най-добрата американска тенисистка Коко Гоф се класира за финала на турнира на червени кортове от сериите WTA 1000 в Рим. Надпреварата е с награден фонд 8 312 293 долара.

Поставената под номер 3 в схемата и миналогодишна финалистка Гоф победи 36-годишната румънката Сорана Кърстя с 6:4, 6:3 за 78 минути на корта, за да стигне до мача за титлата за втора поредна година.

Американката спаси мачбол при победата си в три сета над Ива Йович в четвъртия кръг, а след това преодоля пасив от един сет, за да спечели срещу Мира Андреева на четвъртфиналите. Срещу Кърстя Гоф вкара 78% от първия си сервис и допусна само една двойна грешка.

„Просто съм щастлива, че днес завършихме в два сета. Беше маратонска седмица“, каза Гоф след двубоя.

На финала в събота тя ще се изправи срещу трикратната шампионка в Рим Ига Швьонтек (Полша) или двукратната победителка Елина Свитолина (Украйна), които играят по-късно.