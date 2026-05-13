Ръдукану се завръща на корта на турнир в Страсбург

Шампионката от US Open 2021 Ема Ръдукану ще се завърне на корта на турнир в Страсбург, Франция, след повече от два месеца отсъствие заради здравословен проблем.

23-годишната тенисистка за последно игра в Индиън Уелс в началото на март, където отпадна във втория кръг от Аманда Анисимова (САЩ). Впоследствие Ръдукану се оттегли от няколко състезания, включително това в Рим, тъй като продължаваше да се бори с последиците от прекарано вирусно заболяване.

Първият ѝ мач от два месеца насам ще бъде с „уайлд кард“ в Страсбург през следващата седмица - седем дни преди началото на „Ролан Гарос“, на който британката няма да е сред поставените.

Ръдукану заема 30-ото място в ранглистата, но ще загуби няколко позиции след приключването на турнирите в Рим и Париж в края на седмицата.

През тази година Ема Ръдукану има седем победи в 14 мача, четири от които дойдоха по време на похода ѝ към финала в Клуж-Напока (Румъния), загубен с 0:2 сета от представителката на домакините Сорана Кърстя.