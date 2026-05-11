Ига Швьонтек разби Наоми Осака и напомни защо е "Кралицата на клея“

Ига Швьонтек затвърди статута си на една от най-силните тенисистки на клей, след като разгроми Наоми Осака с 6:2, 6:1 и се класира за четвъртфиналите на турнира в Рим.

Полякинята, наричана с основание "Кралицата на клея“, се нуждаеше от едва около 80 минути, за да пречупи съпротивата на бившата №1 в света. Швьонтек започна агресивно още от първия гейм, в който реализира пробив, и не изпусна контрола върху мача до самия край.

След равенството 2:2 в първия сет, Швьонтек пое пълно надмощие, печелейки 10 от следващите 11 гейма. Тя неутрализира силата на Осака от основната линия и я принуди към множество непредизвикани грешки, демонстрирайки отлично движение и тактическа зрялост.

Успехът е още едно доказателство за доминацията на Швьонтек на червени кортове и засилва амбициите ѝ за пета титла в Рим, както и за нов триумф на "Ролан Гарос“.

В следващата фаза полякинята ще се изправи срещу Джесика Пегула. Двете имат оспорван баланс в директните двубои, но Швьонтек вече е доказала превъзходството си на клей, включително с победа над американката в Париж през 2022 година.

С представянето си в Рим Швьонтек изпрати ясно послание към конкуренцията – тя отново е основният фаворит в сезона на клей.