БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Ига Швьонтек разби Наоми Осака и напомни защо е "Кралицата на клея“

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Запази

Полякинята демонстрира доминация в Рим и даде сериозна заявка за нов трофей преди Ролан Гарос

Ига Швьонтек разби Наоми Осака и напомни защо е "Кралицата на клея“
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Ига Швьонтек затвърди статута си на една от най-силните тенисистки на клей, след като разгроми Наоми Осака с 6:2, 6:1 и се класира за четвъртфиналите на турнира в Рим.

Полякинята, наричана с основание "Кралицата на клея“, се нуждаеше от едва около 80 минути, за да пречупи съпротивата на бившата №1 в света. Швьонтек започна агресивно още от първия гейм, в който реализира пробив, и не изпусна контрола върху мача до самия край.

След равенството 2:2 в първия сет, Швьонтек пое пълно надмощие, печелейки 10 от следващите 11 гейма. Тя неутрализира силата на Осака от основната линия и я принуди към множество непредизвикани грешки, демонстрирайки отлично движение и тактическа зрялост.

Успехът е още едно доказателство за доминацията на Швьонтек на червени кортове и засилва амбициите ѝ за пета титла в Рим, както и за нов триумф на "Ролан Гарос“.

В следващата фаза полякинята ще се изправи срещу Джесика Пегула. Двете имат оспорван баланс в директните двубои, но Швьонтек вече е доказала превъзходството си на клей, включително с победа над американката в Париж през 2022 година.

С представянето си в Рим Швьонтек изпрати ясно послание към конкуренцията – тя отново е основният фаворит в сезона на клей.

#Мастърс 1000 в Маями 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Рязка промяна на времето: Летни температури, градушки и бурен вятър през седмицата
1
Рязка промяна на времето: Летни температури, градушки и бурен вятър...
Патриарх Даниил за забраната да се служи на български в храма "Св. Георги" в Одрин: За мен това е недоразумение
2
Патриарх Даниил за забраната да се служи на български в храма...
Президентът Йотова: Не е нормално цените на основни храни да са космически
3
Президентът Йотова: Не е нормално цените на основни храни да са...
"Прогресивна България" с мерки срещу високите цени: Край на пировете по време на чума
4
"Прогресивна България" с мерки срещу високите цени: Край...
Министърът на икономиката прекрати всички плащания от дъщерните дружества, както и сключване на договори и обществени поръчки
5
Министърът на икономиката прекрати всички плащания от дъщерните...
Проверяват зам.-министъра на образованието за конфликт на интереси
6
Проверяват зам.-министъра на образованието за конфликт на интереси

Най-четени

Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
1
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Втора етапна победа за Пол Мание
2
Втора етапна победа за Пол Мание
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
3
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
4
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
5
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
6
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Още от: WTA

Швьонтек си гарантира зрелище срещу Осака в Рим
Швьонтек си гарантира зрелище срещу Осака в Рим
Арина Сабаленка се надява да се възстанови от травмата до старта на "Ролан Гарос" Арина Сабаленка се надява да се възстанови от травмата до старта на "Ролан Гарос"
Чете се за: 02:17 мин.
Сорана Кърстя шокира Арина Сабаленка и я елиминира в Рим Сорана Кърстя шокира Арина Сабаленка и я елиминира в Рим
Чете се за: 01:22 мин.
Треньорът на Швьонтек скъса ахилес при демонстрация в Рим Треньорът на Швьонтек скъса ахилес при демонстрация в Рим
Чете се за: 01:55 мин.
Без проблеми за част от фаворитките за титлата на турнира в Рим Без проблеми за част от фаворитките за титлата на турнира в Рим
Чете се за: 01:20 мин.
Джазмин Паолини оцеля в тежък мач и стартира защитата на титлата си в Рим Джазмин Паолини оцеля в тежък мач и стартира защитата на титлата си в Рим
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

"Прогресивна България" с мерки срещу високите цени: Край на пировете по време на чума
"Прогресивна България" с мерки срещу високите цени: Край...
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
БНТ с 6 отличия за чиста журналистика БНТ с 6 отличия за чиста журналистика
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Антон Кутев, "Прогресивна България": Ние искаме да създадем механизъм, с който да преборим вътрешната спекула Антон Кутев, "Прогресивна България": Ние искаме да създадем механизъм, с който да преборим вътрешната спекула
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Забраната да се служи на български в църквата в Одрин е недоразумение, заяви за БНТ патриарх Даниил Забраната да се служи на български в църквата в Одрин е недоразумение, заяви за БНТ патриарх Даниил
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Президентът Йотова: Не е нормално цените на основни храни да са...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Велислава Петрова, външен министър: България ще бъде активен...
Чете се за: 04:07 мин.
По света
БНТ 3 е категоричният избор на българските зрители за Джиро...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Проверяват зам.-министъра на образованието за конфликт на интереси
Чете се за: 01:22 мин.
Политика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ