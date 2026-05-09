Треньорът на Швьонтек скъса ахилес при демонстрация в Рим

Новият треньор на Ига Швьонтек - Франсиско Ройг, получи тежка контузия по време на промоционално събитие в Рим, след като скъса ахилесово сухожилие при демонстративна тренировка на „Пиаца дел Пополо“.

Francisco Roig doznał zerwania ścięgna Achillesa podczas jednego z treningów w Rzymie. pic.twitter.com/4Yq6uhMYrm — Michaśka (@Miki29144352964) May 7, 2026

Инцидентът се случил по време на разиграване между двамата, предшествано от приятелски облог на стойност 100 евро. Полякинята разкри, че е водела с 5:4 и е имала мачбол, когато испанският специалист направил рязко движение при опит за воле и получил травмата.

"В началото мислех, че се шегува. Лицето му беше напълно спокойно“, сподели Швьонтек след победата си над Кейти МакНали в първия кръг на турнира в Рим.

Въпреки сериозността на травмата, Ройг бързо се е подложил на операция във Варшава и само няколко дни по-късно се е завърнал при отбора в италианската столица. Той се придвижва с патерици и гипс, но не пропусна старта на надпреварата.

"Наистина оценявам, че е тук. Със сигурност не му е лесно“, добави световната номер едно, която започна участието си в турнира с успех.

58-годишният Ройг пое Швьонтек едва преди месец, след раздялата ѝ с Вим Фисете, като преди това е работил с имена като Рафаел Надал и Ема Ръдукану.