Румен Радев: Огромен бюджетен дефицит и съмнителни...
НА ЖИВО: Вторият етап от Джиро д'Италия в България
Треньорът на Швьонтек скъса ахилес при демонстрация в Рим

Спорт
Франсиско Ройг се контузи по време на тренировка на „Пиаца дел Пополо“ след облог със своята състезателка, но бързо се върна край корта

Новият треньор на Ига Швьонтек - Франсиско Ройг, получи тежка контузия по време на промоционално събитие в Рим, след като скъса ахилесово сухожилие при демонстративна тренировка на „Пиаца дел Пополо“.

Инцидентът се случил по време на разиграване между двамата, предшествано от приятелски облог на стойност 100 евро. Полякинята разкри, че е водела с 5:4 и е имала мачбол, когато испанският специалист направил рязко движение при опит за воле и получил травмата.

"В началото мислех, че се шегува. Лицето му беше напълно спокойно“, сподели Швьонтек след победата си над Кейти МакНали в първия кръг на турнира в Рим.

Въпреки сериозността на травмата, Ройг бързо се е подложил на операция във Варшава и само няколко дни по-късно се е завърнал при отбора в италианската столица. Той се придвижва с патерици и гипс, но не пропусна старта на надпреварата.

"Наистина оценявам, че е тук. Със сигурност не му е лесно“, добави световната номер едно, която започна участието си в турнира с успех.

58-годишният Ройг пое Швьонтек едва преди месец, след раздялата ѝ с Вим Фисете, като преди това е работил с имена като Рафаел Надал и Ема Ръдукану.

#Франсиско Ройг # Ига Швьонтек

Без проблеми за част от фаворитките за титлата на турнира в Рим
Джазмин Паолини оцеля в тежък мач и стартира защитата на титлата си в Рим
БАБХ: Овладяно е огнището на антракс в Силистренско
