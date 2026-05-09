Без проблеми за част от фаворитките за титлата на турнира в Рим

Голяма част от фаворитките за титлата - Елена Рибакина, Джесига Пегула, Наоми Осака и Елина Свитолина, се класираха за третия кръг на турнира на червени кортове от сериите WTA 1000 в Рим. Надпреварата е с награден фонд 7.23 милиона евро.

Поставената под номер 2 в схемата на турнира Елена Рибакина надигра Мария Сакари от Гърция с 6:4, 6:1 за час и 15 минути на корта. В третия кръг Рибакина ще се изправи срещу Александра Еала от Филипините.

Напред продължава и Джесика Пегула, която надигра най-добрата туркиня Зейнеп Сюнмез с 6:4, 6:0. В третия кръг Пегула ще се изправи срещу швейцарката Ребека Масарова.

Японката Наоми Осака елиминира Ева Лис ог Германия след 6:4, 4:6, 6:3. Азиатката ще срещне рускинята Диана Шнайдер в следващата фаза.

Напред продължи и Елина Свитолина от Украйна, която се наложи срещу италианката Ноеми Базилети с 6:1, 6:3. Свитолина ще играе в третия кръг с Хейли Батист от САЩ, която се справи в тази фаза срещу швейцарката Зимона Валтерт - 6:7 (9), 6:4, 6:4.