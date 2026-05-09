Сорана Кърстя шокира Арина Сабаленка и я елиминира в Рим

Сорана Кърстя поднесе една от най-големите изненади на турнира по тенис в Рим, след като отстрани водачката в схемата Арина Сабаленка в третия кръг.

36-годишната румънка се наложи с 2:1 сета – 2:6, 6:3, 7:5, записвайки първи успех в кариерата си срещу световната номер едно. Сабаленка започна убедително и спечели първия сет, но постепенно загуби ритъм, като в решителната част дори поиска медицински таймаут при изоставане 3:4.

Кърстя демонстрира хладнокръвие в ключовите моменти. Тя поведе с пробив и сервира за мача, допусна изравняване, но веднага отговори с нов брейк, за да сложи точка на двубоя след 7:5 в третия сет.

В следващия кръг румънката ще се изправи срещу Линда Носкова, която победи Олександра Олиникова в два сета.

Сред останалите резултати Коко Гоф продължи напред след обрат срещу Солана Сиера, докато действащата шампионка Джазмин Паолини отпадна след поражение от Елизе Мертенс.

С победата си Кърстя не само удължи участието си в турнира, но и показа, че остава конкурентоспособна на най-високо ниво в последния сезон от кариерата си.