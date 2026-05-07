Кой е Румен Радев – номиниран за министър-председател
Кой е Румен Радев – номиниран за министър-председател
ВАС потвърди новите правила за прием в детските градини
ЗАПАЗЕНИ

Джазмин Паолини оцеля в тежък мач и стартира защитата на титлата си в Рим

Италианката пречупи квалификантка след почти три часа игра, Гоф също продължава напред в турнира от сериите WTA 1000

Снимка: AP Photo
Защитаващата титлата си Джазмин Паолини започна с трудна победа участието си на турнира по тенис на клей от сериите WTA 1000 в Рим с награден фонд над 8,3 милиона долара.

Поставената под номер 9 в схемата италианка се наложи над квалификантката Леолия Жанжан с 6:7(4), 6:2, 6:4 в двубой, продължил близо три часа. Паолини допусна цели 57 непредизвикани грешки, но показа характер в решителния трети сет, в който поведе с 5:3 и реализира втория си мачбол.

"Бях малко нервна, имаше много възходи и падения. Тя изигра страхотен мач, но съм щастлива, че останах концентрирана и успях да се върна“, заяви Паолини след срещата.

В следващия кръг италианката ще се изправи срещу Елизе Мертенс, която елиминира Пана Удварди.

Финалистката от миналия сезон Коко Гоф също стартира с успех, след като победи Тереза Валентова с 6:3, 6:4.

Сред убедителните победителки бе Мира Андреева, която разгроми Антония Ружич с 6:1, 6:0 само за 66 минути. Това бе 27-и успех за рускинята през сезона, с което тя се изравни с Елена Рибакина по брой победи през годината.

Напред продължава и Цинвън Чжън, която се наложи над Кристина Букса и ще срещне Йелена Остапенко в следващия етап.

В останалите двубои впечатление направиха убедителните победи на Сорана Кърстя, Белинда Бенчич и Линда Носкова, както и драматичният обрат на Анна Калинская срещу Катержина Синиакова.

Турнирът в Рим е един от ключовите етапи от подготовката за предстоящия Ролан Гарос, който стартира в края на май.

#Мастърс в Рим 2026

