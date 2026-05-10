Швьонтек си гарантира зрелище срещу Осака в Рим

Ига Швьонтек и Наоми Осака записаха убедителни победи и се класираха за четвъртия кръг на турнира в Рим, който е от категория WTA 1000. Швьонтек победи Елизабетa Кочиарето с 6:1, 6:0 за 65 минути в неделя, за да достигне четвъртия кръг на този турнир за пети път в кариерата си.

И се присъединява към номер 15 в схемата Наоми Осака, която по-рано през деня постигна също толкова доминираща победа над поставената под номер 19 Диана Шнайдер. Осака се нуждаеше само от 54 минути, за да се справи с Шнайдер, на която даде едва три гейма при победа с 6:1, 6:2.

Така двете фаворитки, които притежават общо 10 титли от Големия шлем, ще се срещнат една срещу друга в четвъртия кръг в италианската столица. Двете не са играли от 2024-а година в Щутгарт, а Швьонтек води в директните двубои с 2-1 победи.