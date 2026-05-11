Коко Гоф оцеля след мачбол и си уреди четвъртфинал с Мира Андреева в Рим

Американката Коко Гоф се класира за четвъртфиналите на турнира от сериите WTA 1000 в Рим след драматичен успех над сънародничката си Ива Йович. Поставената под №3 в схемата спаси мачбол във втория сет и обърна двубоя до 5:7, 7:5, 6:2 за близо три часа игра.

Младата Йович бе близо до най-голямата победа в кариерата си, след като поведе с 5:3 във втория сет и сервираше за мача. Гоф обаче демонстрира характер, отрази мачбол и със серия от четири поредни гейма изравни резултата, преди да поеме контрол в решителната част.

В спор за място на полуфиналите американката ще се изправи срещу 19-годишната Мира Андреева, която преодоля Елизе Мертенс с 6:3, 6:3 и достигна до тази фаза за втора поредна година. Гоф има пълен актив от четири победи в досегашните си срещи с младата рускиня.

Без затруднения напред продължи и трикратната шампионка Ига Швьонтек, която надигра Наоми Осака с категоричното 6:2, 6:1. Полякинята затвърди отличната си форма и остава сред основните фаворитки за трофея.

Сред четвъртфиналистките място намериха още Елена Остапенко, която елиминира Анна Калинская, както и Сорана Кърстя, отстранила Линда Носкова. Джесика Пегула и Елина Свитолина също продължават напред след убедителни победи в своите срещи.

Така надпреварата в Рим навлиза в решителната си фаза с редица интригуващи сблъсъци между част от най-силните тенисистки в света.