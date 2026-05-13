БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Коко Гоф надделя над Мира Андреева на четвъртфиналите на турнира в Рим

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

Рускинята претърпя петата си загуба от американката в петата им среща.

Коко Гоф
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Четвъртата в света Коко Гоф се нуждаеше от пет мачбола, за да надделее над Мира Андреева на четвъртфиналите на турнира по тенис на клей от сериите WTA 1000 в италианската столица Рим с награден фонд 8 312 293 долара.

Американката, миналогодишна финалистка в Рим, се наложи над седмата в схемата рускиня с 4:6, 6:2, 6:4. Мачът продължи 2 часа и 20 минути.

Гоф водеше с 5:1 в третия решителен сет, но Андреева почти навакса пасива, като отрази четири мачбола, преди да загуби при петия.

Андреева претърпя петата си загуба от Гоф в петата им среща.

Американката ще се изправи срещу румънката Сорана Кърстя за място на финала на турнира в Рим. Кърстя победи по-рано Елена Остапенко от Литва с 6:1, 7:6(0).

Свързани статии:

Сорана Кърстя продължава похода си в Рим
Сорана Кърстя продължава похода си в Рим
Румънката елиминира Елена Остапенко в два сета и очаква...
Чете се за: 01:35 мин.
Гледайте новините и в Метрото Metro
#Мастърс в Рим 2026 #Мира Андреева # Коко Гоф

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Градушка с големина на мандарина удари Трявна (СНИМКИ и ВИДЕО)
1
Градушка с големина на мандарина удари Трявна (СНИМКИ и ВИДЕО)
Светослав Бенчев: Навлизаме в период, в който трябва да се замислим не за цените, а за доставките
2
Светослав Бенчев: Навлизаме в период, в който трябва да се замислим...
Застудяване, силен вятър и валежи през следващите дни
3
Застудяване, силен вятър и валежи през следващите дни
Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"
4
Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"
Доц. Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на образованието и науката
5
Доц. Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на...
100-процентно повишение на цените на доматите, краставиците и салатите отчитат на борсата край село Първенец
6
100-процентно повишение на цените на доматите, краставиците и...

Най-четени

Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
1
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Втора етапна победа за Пол Мание
2
Втора етапна победа за Пол Мание
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
3
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
4
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
5
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
6
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Още от: Тенис

Даниил Медведев се класира за четвъртфиналите на турнира от сериите „Мастърс“ в Рим
Даниил Медведев се класира за четвъртфиналите на турнира от сериите „Мастърс“ в Рим
Андрей Рубльов е на четвъртфинал след обрат Андрей Рубльов е на четвъртфинал след обрат
Чете се за: 01:22 мин.
Анди Мъри се завръща към треньорството Анди Мъри се завръща към треньорството
Чете се за: 01:45 мин.
Янаки Милев стартира с победа на турнир в Сърбия Янаки Милев стартира с победа на турнир в Сърбия
Чете се за: 02:02 мин.
Представиха книгата "Дупнишки спортни корени" в Музея на спорта Представиха книгата "Дупнишки спортни корени" в Музея на спорта
Чете се за: 03:25 мин.
Лучано Дардери надви геройски Александър Зверев след обрат и продължава напред в Рим Лучано Дардери надви геройски Александър Зверев след обрат и продължава напред в Рим
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

След градушката с големина на яйце в Трявна: Какви са щетите?
След градушката с големина на яйце в Трявна: Какви са щетите?
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
На първо четене: Депутатите гласуват мерките срещу високите цени На първо четене: Депутатите гласуват мерките срещу високите цени
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Надежда Йорданова, ДБ: Това, което се прави със Закона за съдебната власт, е първа стъпка Надежда Йорданова, ДБ: Това, което се прави със Закона за съдебната власт, е първа стъпка
Чете се за: 05:40 мин.
У нас
Първият полуфинал на "Евровизия": 10 държави се класираха напред Първият полуфинал на "Евровизия": 10 държави се класираха напред
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Първо редовно заседание на кабинета "Радев":...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Доналд Тръмп в Китай: Предстои ключова среща със Си Дзинпин
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Разследват причините за тежката катастрофа между автобус и камион...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
По-малко райони с валежи в сряда, жълт код за опасно ветровито време
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ