Коко Гоф надделя над Мира Андреева на четвъртфиналите на турнира в Рим

Четвъртата в света Коко Гоф се нуждаеше от пет мачбола, за да надделее над Мира Андреева на четвъртфиналите на турнира по тенис на клей от сериите WTA 1000 в италианската столица Рим с награден фонд 8 312 293 долара.

Американката, миналогодишна финалистка в Рим, се наложи над седмата в схемата рускиня с 4:6, 6:2, 6:4. Мачът продължи 2 часа и 20 минути.

Гоф водеше с 5:1 в третия решителен сет, но Андреева почти навакса пасива, като отрази четири мачбола, преди да загуби при петия.

Андреева претърпя петата си загуба от Гоф в петата им среща.

Американката ще се изправи срещу румънката Сорана Кърстя за място на финала на турнира в Рим. Кърстя победи по-рано Елена Остапенко от Литва с 6:1, 7:6(0).

Sorana Cirstea becomes our first semifinalist in Rome, defeating Ostapenko 6-1, 7-6(0)!

