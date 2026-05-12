Сорана Кърстя продължава похода си в Рим

Румънската тенисистка Сорана Кърстя се класира за полуфиналите на турнира на клей от сериите WTA 1000 в Рим с награден фонд от над 8 милиона долара.

Поставената под номер 26 в схемата Кърстя се наложи над латвийката Елена Остапенко с 6:1, 7:6(0) в първия четвъртфинален двубой, продължил час и 33 минути.

Румънката демонстрира отлична форма още от началото на срещата, като след равностойни първи геймове пое контрола и спечели пет поредни, за да затвори убедително първия сет с 6:1.

Втората част предложи повече интрига. Кърстя изоставаше с 2:4 и 3:5, но показа характер и изравни за 5:5. В последвалия тайбрек тя бе категорична и не остави шанс на съперничката си, печелейки със 7:0 точки.

Така румънката продължава впечатляващото си представяне в италианската столица, след като по-рано в турнира елиминира и водачката в схемата Арина Сабаленка.

В спор за място на финала Кърстя ще се изправи срещу победителката от двубоя между американката Коко Гоф и младата руска надежда Мира Андреева, който предстои по-късно днес.

С класирането си за полуфиналите Кърстя затвърждава силната си игра на клей през сезона и се утвърждава като една от приятните изненади в надпреварата в Рим.





