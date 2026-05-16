Илиян Радулов изпусна първия сет и отпадна на крачка от финала във Вик

Българинът изпусна аванс в първия сет и отстъпи на Серхи Перес Контри

Националът на България за Купа Дейвис Илиян Радулов отпадна на полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей във Вик (Испания) с награден фонд от 30 хиляди долара.

20-годишният българин загуби от осмия поставен Серхи Перес Контри с 5:7, 3:6 за близо два часа игра.

Радулов започна силно срещата и поведе с 4:1 и 5:3 в първия сет, но не успя да затвори частта и допусна обрат до 5:7. Испанецът, който в предишния кръг отстрани и друг българин – Иван Иванов, се възползва от колебанията на съперника си в ключовите моменти.

Във втория сет двамата тенисисти си размениха по два пробива до 3:3, но след това Перес Контри пое инициативата и спечели последните три гейма, за да затвори мача в своя полза.

С достигането си до полуфиналите Радулов записа поредно силно представяне през сезона на клей.

#тенис турнир във Вик 2026 #Илиян Радулов

