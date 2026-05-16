БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Елина Свитолина се справи с Коко Гоф и спечели титлата от турнира в Рим

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Запази

Украинската тенисистка грабна титлата в италианската столица за трети път в своята кариера.

Елина Свитолина
Снимка: БТА
Слушай новината

Елина Свитолина спечели турнира по тенис на клей WТА 1000 в Рим с награден фонд от 8 312 293 долара. На финала поставената под №7 украинка се наложи трудно с 6:4, 6:7 (3), 6:2 срещу Коко Гоф.

Свитолина изоставаше с 2:4 в първия сет, но направи обрат и поведе в двубоя, пробивайки на два пъти началния удар на американката за крайното 6:4.

Втората част беше равностойна, но в тайбрека третата в схемата Гоф спечели четири поредни точки след 3:3, за да изравни резултата в решителния мач.

В третия сет Елина Свитолина постигна два пробива и приключи двубоя от третата си възможност след два часа и 51 минути.

Украинската тенисистка, която е на десето място в световната ранглиста, спечели титлата в италианската столица за общо трети път в своята кариера. Предходните й триумфи в Рим бяха през 2017 и 2018 година.

Това е четвърта победа за 31-годишната Елина Свитолина в шест мача срещу Коко Гоф, която губи два поредни финала в Рим.

# Коко Гоф #Елина Свитолина

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на конкурса
1
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
2
Как може да се гласува тази вечер на финала на...
DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026"
3
DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026"
Как да гласуваме на "Eвровизия" - смс-и, онлайн и дори чрез специално мобилно приложение
4
Как да гласуваме на "Eвровизия" - смс-и, онлайн и дори...
България получи награда за най-добро артистично изпълнение на „Евровизия 2026“
5
България получи награда за най-добро артистично изпълнение на...
Милена Милотинова призова българите в чужбина: Подкрепете DARA с номер 12 на "Евровизия" тази вечер
6
Милена Милотинова призова българите в чужбина: Подкрепете DARA с...

Най-четени

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
2
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Втора етапна победа за Пол Мание
3
Втора етапна победа за Пол Мание
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
4
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"
5
Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на конкурса
6
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на...

Още от: Тенис

Яник Синер надви Даниил Медведев и се класира на финал на турнира в Рим
Яник Синер надви Даниил Медведев и се класира на финал на турнира в Рим
Пламен Милушев спечели 22-то издание на "Амбинор Къп Пламен Милушев спечели 22-то издание на "Амбинор Къп
Чете се за: 01:02 мин.
Александър Василев бе спрян на полуфиналите в Куршумлийска баня Александър Василев бе спрян на полуфиналите в Куршумлийска баня
Чете се за: 00:37 мин.
Александър Донски е шампион на двойки в Оейраш Александър Донски е шампион на двойки в Оейраш
Чете се за: 01:05 мин.
Илиян Радулов изпусна първия сет и отпадна на крачка от финала във Вик Илиян Радулов изпусна първия сет и отпадна на крачка от финала във Вик
Чете се за: 01:05 мин.
Каспер Рууд влетя на финала в Рим Каспер Рууд влетя на финала в Рим
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на конкурса
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на...
Чете се за: 06:07 мин.
По света
Свлачища като по учебник. Неизбежна природна стихия или поредица от неизпълнени отговорности? Свлачища като по учебник. Неизбежна природна стихия или поредица от неизпълнени отговорности?
Чете се за: 15:45 мин.
Общество
Потвърден е случай на хантавирус в Румъния, град Арад Потвърден е случай на хантавирус в Румъния, град Арад
Чете се за: 01:07 мин.
По света
България получи награда за най-добро артистично изпълнение на „Евровизия 2026“ България получи награда за най-добро артистично изпълнение на „Евровизия 2026“
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Милена Милотинова призова българите в чужбина: Подкрепете DARA с...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Как може да се гласува тази вечер на финала на...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Глутница кучета или мечка нападна турист на Витоша?
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Международната рейтингова агенция Standard and Poor’s повиши...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ