Белгия започва разследване за "лов на хора" в Босна в края на миналия век

Снимка: Белезите от обстрела по Сараево остават видими повече от 30 години след края на войната. АП/БТА
Белгийската прокуратура потвърди, че е започнала разследване за предполагаемо участие на белгийски граждани в "човешки сафарита" по време на войната в Босна през 90-те години на миналия век. Според италианско журналистическо разследване в тези години "военни туристи" от няколко държави са плащали на босненските сърби, за да стрелят по цивилни босненци по време на обсадата на Сараево.

В края на миналата година бившият италиански магистрат Гуидо Салвини, участвал в журналистическото разследване, даде интервю за един от водещите френскоезични вестници в Белгия и каза, че сред тези "туристи" е имало белгийци, французи, германци и граждани на други държави. Белгийски медии днес отбелязват, че подобни разследвания вече бяха предприети в Италия и Австрия.

Според италианския всекидневник "Джорнале" така наречените военни туристи са плащали по 100 000 евро на ден на босненските сърби, за да стрелят по цивилни. Белгийските медии отбелязват, че обсадата на столицата на Босна и Херцеговина продължава 44 месеца - от април 1992 г. до декември 1995 г. - и е най-продължителната в съвременната история. През това време са убити 11 500 души, а общо от конфликта в страната жертвите са близо 100 000, от които половината - цивилни.

#човешко сафари #лов на хора #Босна #Белгия

