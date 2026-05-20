От 9 юни турските авиолинии подновяват директните полети до Дубай

Турската държавна авиокомпания „Търкиш еърлайнс“ официално обяви, че от 9 юни възобновява директните си полети между Истанбул и Дубай, които бяха преустановени след израелско-американските бомбардировки срещу Иран на 28 февруари, съобщи сайтът „Хюриет дейли нюз“.

Според съобщение на пресслужбата на „Търкиш еърлайнс“ въздушната връзка ще бъде възобновена с полет по направление Истанбул - Дубай, насрочен за 01:30 ч. местно (и българско) време на 9 юни.

В изявление, споделено в социалните мрежи, турският посланик в Обединените арабски емирства (ОАЕ) Лютфуллах Гьокташ изрази вълнение относно предстоящото възобновяване на полетите между Истанбул и Дубай.