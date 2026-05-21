Яник Синер започва похода си към титлата на Ролан Гарос срещу квалификант, Новак Джокович е в другата половина

Световният №1 Яник Синер ще започне участието си на Откритото първенство на Франция срещу представителя на домакините Клеман Табюр, който получи "уайлд кард“ за основната схема.

Италианецът влиза в турнира като един от големите фаворити, особено след като шампионът от миналата година Карлос Алкарас пропуска надпреварата заради контузия. Синер се намира в отлична форма, като има 29 поредни победи и само три загубени сета в последните три месеца. Единствено титлата в Париж липсва във витрината му от турнирите от Големия шлем.

В другата половина на схемата е Новак Джокович, който започва срещу французина Джовани Мпетши Перикар и ще преследва рекордна 25-а титла от Шлема. Сърбинът може да се изправи срещу младия талант Жоао Фонсека още в третия кръг, а в неговия поток е и финалистът от 2024 година Александър Зверев.

При жените шампионката Коко Гоф ще започне защитата на титлата си срещу сънародничката си Тайлър Таунзенд. Американката има шанс да стане едва третата тенисистка през този век, която печели последователни титли в Париж.

В схемата са още водачката Арина Сабаленка и четирикратната шампионка Ига Швьонтек, които могат да се срещнат в късните фази на турнира.