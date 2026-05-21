Кристиано Роналдо поведе Ал Насър към титлата в Саудитска Арабия след голов спектакъл

Ал Насър триумфира с шампионската титла в Саудитска Арабия, след като победи Дамак с 4:1 в решителния двубой, а големият герой отново беше Кристиано Роналдо.

Португалската суперзвезда реализира две попадения през второто полувреме и подпечата успеха, който донесе титлата на неговия тим.

Още от началото домакините наложиха натиск, но първото сериозно положение дойде в 21-ата минута, когато Роналдо пропусна отлична възможност с глава. Малко по-късно той опита и акробатичен удар със задна ножица, който не намери целта.

Логичното се случи в 34-ата минута, когато Садио Мане откри резултата след силен удар в наказателното поле за 1:0. До края на първата част Ал Насър продължи да атакува, а Роналдо беше близо до попадение, но вратарят на гостите се намеси решително.

Втората част започна ударно за домакините. В 51-ата минута Кингсли Коман реализира зрелищен гол от дистанция за 2:0.

Само няколко минути по-късно Дамак се върна в мача. В 56-ата минута съдията отсъди дузпа за игра с ръка, а Сила намали на 2:1 от бялата точка.

Отговорът на Ал Насър обаче беше категоричен. В 62-ата минута Роналдо изпълни по перфектен начин пряк свободен удар и направи резултата 3:1. В 81-ата минута той отново беше на точното място, за да засече подаване в наказателното поле и да оформи крайното 4:1.

Малко преди края португалецът не успя да сдържи емоциите си и се разплака, осъзнавайки, че титлата вече е в ръцете на неговия отбор. В 86-ата минута той бе заменен под аплодисментите на публиката.

До последния съдийски сигнал Ал Насър контролираше събитията на терена, а трибуните празнуваха заслужения триумф.

Така тимът стигна до титлата, а Роналдо изпълни една от големите си цели, превръщайки се в шампион и в Саудитска Арабия.