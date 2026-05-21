БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Кристиано Роналдо поведе Ал Насър към титлата в Саудитска Арабия след голов спектакъл

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:42 мин.
Спорт
Запази

Португалецът вкара два пъти, разплака се от емоция и изведе тима си до победа с 4:1 над Дамак

Кристиано Роналдо поведе Ал Насър към титлата в Саудитска Арабия след голов спектакъл
Слушай новината

Ал Насър триумфира с шампионската титла в Саудитска Арабия, след като победи Дамак с 4:1 в решителния двубой, а големият герой отново беше Кристиано Роналдо.

Португалската суперзвезда реализира две попадения през второто полувреме и подпечата успеха, който донесе титлата на неговия тим.

Още от началото домакините наложиха натиск, но първото сериозно положение дойде в 21-ата минута, когато Роналдо пропусна отлична възможност с глава. Малко по-късно той опита и акробатичен удар със задна ножица, който не намери целта.

Логичното се случи в 34-ата минута, когато Садио Мане откри резултата след силен удар в наказателното поле за 1:0. До края на първата част Ал Насър продължи да атакува, а Роналдо беше близо до попадение, но вратарят на гостите се намеси решително.

Втората част започна ударно за домакините. В 51-ата минута Кингсли Коман реализира зрелищен гол от дистанция за 2:0.

Само няколко минути по-късно Дамак се върна в мача. В 56-ата минута съдията отсъди дузпа за игра с ръка, а Сила намали на 2:1 от бялата точка.

Отговорът на Ал Насър обаче беше категоричен. В 62-ата минута Роналдо изпълни по перфектен начин пряк свободен удар и направи резултата 3:1. В 81-ата минута той отново беше на точното място, за да засече подаване в наказателното поле и да оформи крайното 4:1.

Малко преди края португалецът не успя да сдържи емоциите си и се разплака, осъзнавайки, че титлата вече е в ръцете на неговия отбор. В 86-ата минута той бе заменен под аплодисментите на публиката.

До последния съдийски сигнал Ал Насър контролираше събитията на терена, а трибуните празнуваха заслужения триумф.

Така тимът стигна до титлата, а Роналдо изпълни една от големите си цели, превръщайки се в шампион и в Саудитска Арабия.

#ФК Ал Насър #Кристиано Роналдо 

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали заявления заради сланите в Кюстендилско
1
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали...
Днес е Възнесение Господне или Спасовден, почитаме и паметта на светите равноапостоли Константин и Елена
2
Днес е Възнесение Господне или Спасовден, почитаме и паметта на...
Жълт и оранжев код за валежи и гръмотевични бури в голяма част от страната утре
3
Жълт и оранжев код за валежи и гръмотевични бури в голяма част от...
Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро, прокуратурата поиска 14 години затвор
4
Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро,...
Премиерът Радев освобождава директора на Агенцията по храните Ангел Мавровски
5
Премиерът Радев освобождава директора на Агенцията по храните Ангел...
Млякото се изкупува за 0,30 евро от фермите, животновъди са пред фалит
6
Млякото се изкупува за 0,30 евро от фермите, животновъди са пред фалит

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
2
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
3
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
4
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
5
Как може да се гласува тази вечер на финала на...
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на конкурса
6
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на...

Още от: Световен футбол

Обрат: Мануел Нойер ще пази вратата на Германия и на Мондиал 2026
Обрат: Мануел Нойер ще пази вратата на Германия и на Мондиал 2026
Определиха предварителния състав на Египет за световното първенство Определиха предварителния състав на Египет за световното първенство
Чете се за: 02:57 мин.
Контузия спря устрема на Неймар Контузия спря устрема на Неймар
Чете се за: 00:57 мин.
Испания без Фермин Лопес на Мондиал 2026 Испания без Фермин Лопес на Мондиал 2026
Чете се за: 01:55 мин.
Дюкенс Назон: Моята цел е да вкарам гол на световно с Хаити Дюкенс Назон: Моята цел е да вкарам гол на световно с Хаити
Чете се за: 01:35 мин.
Дик Адвокаат обяви състава на Кюрасао за световнто по футбол Дик Адвокаат обяви състава на Кюрасао за световнто по футбол
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Глоба от 2556 евро за Петьо Петров - Еврото: Съдът отмени задържането му под стража (ОБЗОР)
Глоба от 2556 евро за Петьо Петров - Еврото: Съдът отмени...
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Дебати по правилника за НС: Остри спорове между управляващи и опозиция Дебати по правилника за НС: Остри спорове между управляващи и опозиция
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Затварят блок 2 на ТЕЦ „Бобов дол“ Затварят блок 2 на ТЕЦ „Бобов дол“
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Международно признание за БНТ: Кореспондентът в Бургас Елеана Цанова с награда от PRIX CIRCOM 2026 Международно признание за БНТ: Кореспондентът в Бургас Елеана Цанова с награда от PRIX CIRCOM 2026
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Опит за измама на матурата по БЕЛ: Хванаха 11 зрелостници в Хасково...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Посещение по случай 24 май: Председателят на парламента ще се...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Рекордни цени на имотите за краткосрочен наем в София около...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Дипломация около Иран: Доналд Тръмп очаква "правилните...
Чете се за: 01:15 мин.
Близък изток
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ