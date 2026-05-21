Eрлинг Холанд и Мартин Йодегор водят Норвегия към Мондиал 2026 след 28-годишно чакане

Скандинавците обявиха окончателния си състав, в който личат големите звезди и амбиции за силно представяне на световната сцена

Националният отбор на Норвегия национален отбор по футбол обяви окончателния си състав от 26 футболисти за световното първенство по футбол. Скандинавците ще участват на Мондиал за първи път от 1998 година насам.

Селекционерът Столе Солбакен заложи на комбинация от опит и младост, като капитан на тима ще бъде звездата на Арсенал Мартин Йодегор. Голямата надежда в атака логично е голмайстор №1 в историята на страната Ерлинг Холанд, който има впечатляващите 55 гола в 49 мача за националния тим.

Норвежците си осигуриха участие след впечатляваща квалификационна кампания, в която завършиха с пълен актив от точки в седем мача и голова разлика 33:4. В последния си двубой те победиха Италия национален отбор по футбол с 4:1 като гости и официално подпечатаха билета си за първенството.

На Мондиал 2026 Норвегия ще играе в група I, където ще се изправи срещу Ирак, Сенегал и Франция.

Състав на Норвегия за Световното първенство 2026:

Вратари:
Орян Нюланд (Севиля), Егил Селвик (Уотфорд), Сандер Тангвик (Хамбургер)

Защитници:
Юлиан Риерсон (Борусия Дортмунд), Кристофер Айер (Брентфорд), Лео Скири Йостигорд (Дженоа), Давид Мьолер Волфе (Уулвърхемптън), Маркус Холмгрен Педерсен (Торино), Торбьорн Хегем (Болоня), Фредрик Бьоркан (Бодьо/Глимт), Хенрик Фалхенер (Викинг), Сондре Лангос (Дарби Каунти)

Полузащитници:
Мартин Йодегор (Арсенал), Сандер Берге (Фулъм), Патрик Берг (Бодьо/Глимт), Кристиан Торствед (Сасуоло), Мортен Торсби (Кремонезе), Тело Асгор (Рейнджърс), Андреас Шелдеруп (Бенфика), Йенс Петер Хауге (Бодьо/Глимт), Фредрик Аурснес (Бенфика)

Нападатели:
Ерлинг Холанд (Манчестър Сити), Александър Сьорлот (Атлетико Мадрид), Йорген Странд Ларсен (Кристъл Палас), Оскар Боб (Фулъм), Антонио Нуса (РБ Лайпциг)

