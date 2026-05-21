Томас Тухел остави Хари Магуайър извън състава на Англия за Мондиал 2026

Централният защитник Хари Магуайър няма да бъде част от състава на Англия национален отбор по футбол за предстоящото световно първенство, след като селекционерът Томас Тухел взе решение да го остави извън групата.

Футболистът на Манчестър Юнайтед реагира емоционално на новината, като сподели в социалните мрежи, че "шокиран и съкрушен“ от решението.

"Бях уверен, че мога да изиграя важна роля за страната си това лято след сезона, който имах“, написа Магуайър, като пожела успех на своите съотборници.

Защитникът, който има 66 мача за националния отбор, успя да възстанови позициите си в клубния си тим през втората половина на сезона. Под ръководството на Майкъл Карик той започна като титуляр в 14 от последните 16 мача във Висшата лига, след като преди това бе загубил мястото си при Рубен Аморим.

Добрите му изяви доведоха до завръщането му в националния тим през март, където се представи стабилно при равенството 1:1 срещу Уругвай и се появи като резерва в контролата с Япония.

Въпреки това Тухел още тогава намекна, че Магуайър не е сред първите му опции в центъра на защитата. Германският специалист посочи, че разполага с играчи с различен профил, които изпреварват бранителя в йерархията.

Окончателният състав на Англия за Световното първенство ще бъде обявен официално, като тимът ще започне подготовката си в началото на юни преди заминаването за Съединените щати.