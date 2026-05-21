БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Специално пред БНТ: Отстраненият шеф на БАБХ намекна за...
Чете се за: 04:05 мин.
Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро,...
Чете се за: 01:35 мин.
Президентът Йотова за "Евровизия" 2027: Не...
Чете се за: 02:30 мин.
Премиерът Радев освобождава директора на Агенцията по...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Томас Тухел остави Хари Магуайър извън състава на Англия за Мондиал 2026

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Запази

Томас Тухел остави защитника на Манчестър Юнайтед извън списъка, футболистът призна, че е "шокиран и съкрушен“

Томас Тухел остави Хари Магуайър извън състава на Англия за Мондиал 2026
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Централният защитник Хари Магуайър няма да бъде част от състава на Англия национален отбор по футбол за предстоящото световно първенство, след като селекционерът Томас Тухел взе решение да го остави извън групата.


Футболистът на Манчестър Юнайтед реагира емоционално на новината, като сподели в социалните мрежи, че "шокиран и съкрушен“ от решението.

"Бях уверен, че мога да изиграя важна роля за страната си това лято след сезона, който имах“, написа Магуайър, като пожела успех на своите съотборници.

Защитникът, който има 66 мача за националния отбор, успя да възстанови позициите си в клубния си тим през втората половина на сезона. Под ръководството на Майкъл Карик той започна като титуляр в 14 от последните 16 мача във Висшата лига, след като преди това бе загубил мястото си при Рубен Аморим.

Добрите му изяви доведоха до завръщането му в националния тим през март, където се представи стабилно при равенството 1:1 срещу Уругвай и се появи като резерва в контролата с Япония.

Въпреки това Тухел още тогава намекна, че Магуайър не е сред първите му опции в центъра на защитата. Германският специалист посочи, че разполага с играчи с различен профил, които изпреварват бранителя в йерархията.

Окончателният състав на Англия за Световното първенство ще бъде обявен официално, като тимът ще започне подготовката си в началото на юни преди заминаването за Съединените щати.

#Мондиал 2026 #Английски национален отбор по футбол #Хари Магуайър

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Днес е Възнесение Господне или Спасовден, почитаме и паметта на светите равноапостоли Константин и Елена
1
Днес е Възнесение Господне или Спасовден, почитаме и паметта на...
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали заявления заради сланите в Кюстендилско
2
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали...
Жълт и оранжев код за валежи и гръмотевични бури в голяма част от страната утре
3
Жълт и оранжев код за валежи и гръмотевични бури в голяма част от...
Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро, прокуратурата поиска 14 години затвор
4
Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро,...
Премиерът Радев освобождава директора на Агенцията по храните Ангел Мавровски
5
Премиерът Радев освобождава директора на Агенцията по храните Ангел...
Млякото се изкупува за 0,30 евро от фермите, животновъди са пред фалит
6
Млякото се изкупува за 0,30 евро от фермите, животновъди са пред фалит

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
2
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
3
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
4
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
5
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
6
Как може да се гласува тази вечер на финала на...

Още от: Национални отбори

Фил Фодън и Коул Палмър няма да попаднат в състава на Англия за Мондиал 2026
Фил Фодън и Коул Палмър няма да попаднат в състава на Англия за Мондиал 2026
Eрлинг Холанд и Мартин Йодегор водят Норвегия към Мондиал 2026 след 28-годишно чакане Eрлинг Холанд и Мартин Йодегор водят Норвегия към Мондиал 2026 след 28-годишно чакане
Чете се за: 02:32 мин.
Гледайте европейското първенство по Socca 6 и битката на българските национали по БНТ 3 Гледайте европейското първенство по Socca 6 и битката на българските национали по БНТ 3
Чете се за: 02:57 мин.
Втори пореден хикс за България на европейското първенство по Socca 6 след зрелище срещу Черна гора Втори пореден хикс за България на европейското първенство по Socca 6 след зрелище срещу Черна гора
Чете се за: 02:05 мин.
Обрат: Мануел Нойер ще пази вратата на Германия и на Мондиал 2026 Обрат: Мануел Нойер ще пази вратата на Германия и на Мондиал 2026
Чете се за: 02:27 мин.
Отнеха книжката на Джамал Мусиала Отнеха книжката на Джамал Мусиала
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Глоба от 2556 евро за Петьо Петров - Еврото: Съдът отмени задържането му под стража (ОБЗОР)
Глоба от 2556 евро за Петьо Петров - Еврото: Съдът отмени...
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Дебати по правилника за НС: Остри спорове между управляващи и опозиция Дебати по правилника за НС: Остри спорове между управляващи и опозиция
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Затварят блок 2 на ТЕЦ „Бобов дол“ Затварят блок 2 на ТЕЦ „Бобов дол“
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Международно признание за БНТ: Кореспондентът в Бургас Елеана Цанова с награда от PRIX CIRCOM 2026 Международно признание за БНТ: Кореспондентът в Бургас Елеана Цанова с награда от PRIX CIRCOM 2026
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Опит за измама на матурата по БЕЛ: Хванаха 11 зрелостници в Хасково...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Посещение по случай 24 май: Председателят на парламента ще се...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Рекордни цени на имотите за краткосрочен наем в София около...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Дипломация около Иран: Доналд Тръмп очаква "правилните...
Чете се за: 01:15 мин.
Близък изток
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ