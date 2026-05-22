БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ФИФА световно първенство по футбол 2026 – от 11 юни...
Чете се за: 07:55 мин.
Министър Абровски: Кадровите промени са нормални за всяко...
Чете се за: 09:00 мин.
"Алфа рисърч": Всеки втори българин мисли, че...
Чете се за: 03:45 мин.
По вариант 2 ще работят зрелостниците на втората матура...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Звездите на световния тенис уважиха прощалното шоу на Гаел Монфис в Париж

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:42 мин.
Спорт
Запази

В щоуто „Гаел и приятели“ на централния корт „Филип Шатрие“ участваха Яник Синер, Новак Джокович, Стефанос Циципас и съотборници на Монфис от отбора за "Купа Дейвис"

Звездите на световния тенис уважиха прощалното шоу на Гаел Монфис в Париж
Снимка: Icon Sport
Слушай новината

Гаел Монфис загря за последното си участие на Откритото първенство на Франция по тенис с демонстративен мач, в който се включи съпругата му и номер 7 в световната ранглиста при жените Елина Свитолина, както и други звезди от световния тенис.

39-годишният французин, който е известен с атрактивния си стил на игра, излезе на централния корт „Филип Шатрие“ в Париж като част от събитието „Гаел и приятели“, което съчета тенис и музика, за да бъде отдадена почит на неговата професионална кариера, продължила над 20 години.

Към бившия номер 6 в света се присъединиха носителят на рекордните 24 титли от Големия шлем Новак Джокович (Сърбия), настоящият водач в световната ранглиста Яник Синер (Италия), Александър Зверев (Германия), Стефанос Циципас (Гърция) и бившите съотборници на Монфис от националния отбор на Франция за Купа „Дейвис“ – Жо-Вилфрид Цонга и Ришар Гаске. Четирикратната шампионка от Големия шлем при жените Наоми Осака (Япония) също беше част от събитието, както и Мария Сакари и изгряващата звезда Ива Йович (САЩ).

Монфис и Свитолина завършиха вечерта с победа, с което зарадваха тълпата в Париж след вечер, изпълнена със смях, трикови удари и закачливи размени, които замениха обичайното напрежение на състезанието.

„Благодаря на всички за всичко, което ми дадохте през годините. Това беше мечтата на живота ми. Винаги съм давал абсолютно всичко от себе си. Не успях да стана достатъчно добър, за да спечеля турнир от Големия шлем, но може би спечелих нещо по-важно от това – тенис кариера, с която да се гордея“, каза Гаел Монфис след мача, цитиран от агенция „Ройтерс“.

Въпреки че не достигна до заветната титла от Големия шлем, французинът привличаше интереса на публиката на всеки турнир, в който участваше. Той спечели 13 трофея в Тура на АТР и още 22 пъти достигна до финали.

На „Ролан Гарос“ през следващата седмица Монфис ще стартира с „уайлд кард“ срещу 25-годишния си сънародник Юго Гастон.

#Гаел Монфис

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

9-годишният Кубрат от Варна се класира на 6-о място на Световното първенство по кордова акробатика
1
9-годишният Кубрат от Варна се класира на 6-о място на Световното...
Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро, прокуратурата поиска 14 години затвор
2
Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро,...
Жълт и оранжев код за валежи и гръмотевични бури в голяма част от страната утре
3
Жълт и оранжев код за валежи и гръмотевични бури в голяма част от...
Специално пред БНТ: Отстраненият шеф на БАБХ намекна за връзка между уволнението и разкрития за границата с Турция
4
Специално пред БНТ: Отстраненият шеф на БАБХ намекна за връзка...
DARA призова Турция да се върне на сцената на "Евровизия"
5
DARA призова Турция да се върне на сцената на "Евровизия"
Увеличава се броят на задържаните незаконни мигранти и производствата за трафик на хора през април
6
Увеличава се броят на задържаните незаконни мигранти и...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
2
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
3
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
4
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
5
Как може да се гласува тази вечер на финала на...
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на конкурса
6
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на...

Още от: ATP

Каспер Рууд изравни рекорд на легендата Матс Виландер по пътя си към четвърта титла в Женева
Каспер Рууд изравни рекорд на легендата Матс Виландер по пътя си към четвърта титла в Женева
Яник Синер започва похода си към титлата на Ролан Гарос срещу квалификант, Новак Джокович е в другата половина Яник Синер започва похода си към титлата на Ролан Гарос срещу квалификант, Новак Джокович е в другата половина
Чете се за: 01:37 мин.
Новак Джокович, потвърди, че Виктор Троицки ще бъде негов треньор Новак Джокович, потвърди, че Виктор Троицки ще бъде негов треньор
Чете се за: 01:35 мин.
Алексей Попирин и Каспер Рууд продължават към четвъртфиналите на турнира в Женева Алексей Попирин и Каспер Рууд продължават към четвъртфиналите на турнира в Женева
Чете се за: 03:05 мин.
Виктор Троицки се присъедини към екипа на Джокович за "Ролан Гарос" Виктор Троицки се присъедини към екипа на Джокович за "Ролан Гарос"
Чете се за: 01:15 мин.
Американец елиминира Феликс Оже-Алиасим в Хамбург Американец елиминира Феликс Оже-Алиасим в Хамбург
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Румен Радев: Няма да има механично съкращение в държавната администрация
Румен Радев: Няма да има механично съкращение в държавната...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
"Алфа рисърч": Всеки втори българин мисли, че България и БНТ ще се справят с организацията на "Евровизия 2027" "Алфа рисърч": Всеки втори българин мисли, че България и БНТ ще се справят с организацията на "Евровизия 2027"
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Министър Абровски заяви, че ще се бори с олигархията в земеделието Министър Абровски заяви, че ще се бори с олигархията в земеделието
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
ФИФА световно първенство по футбол 2026 – от 11 юни само по БНТ ФИФА световно първенство по футбол 2026 – от 11 юни само по БНТ
Чете се за: 07:55 мин.
Спорт
Българската делегация беше приета от Лъв XIV
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
На първо четене: Парламентът възстанови антикорупционната комисия
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Задържаха мъж за кражба на дарения от църква в Бургас
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
По вариант 2 ще работят зрелостниците на втората матура по...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ