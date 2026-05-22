Звездите на световния тенис уважиха прощалното шоу на Гаел Монфис в Париж

Гаел Монфис загря за последното си участие на Откритото първенство на Франция по тенис с демонстративен мач, в който се включи съпругата му и номер 7 в световната ранглиста при жените Елина Свитолина, както и други звезди от световния тенис.

39-годишният французин, който е известен с атрактивния си стил на игра, излезе на централния корт „Филип Шатрие“ в Париж като част от събитието „Гаел и приятели“, което съчета тенис и музика, за да бъде отдадена почит на неговата професионална кариера, продължила над 20 години.

Към бившия номер 6 в света се присъединиха носителят на рекордните 24 титли от Големия шлем Новак Джокович (Сърбия), настоящият водач в световната ранглиста Яник Синер (Италия), Александър Зверев (Германия), Стефанос Циципас (Гърция) и бившите съотборници на Монфис от националния отбор на Франция за Купа „Дейвис“ – Жо-Вилфрид Цонга и Ришар Гаске. Четирикратната шампионка от Големия шлем при жените Наоми Осака (Япония) също беше част от събитието, както и Мария Сакари и изгряващата звезда Ива Йович (САЩ).

Монфис и Свитолина завършиха вечерта с победа, с което зарадваха тълпата в Париж след вечер, изпълнена със смях, трикови удари и закачливи размени, които замениха обичайното напрежение на състезанието.

„Благодаря на всички за всичко, което ми дадохте през годините. Това беше мечтата на живота ми. Винаги съм давал абсолютно всичко от себе си. Не успях да стана достатъчно добър, за да спечеля турнир от Големия шлем, но може би спечелих нещо по-важно от това – тенис кариера, с която да се гордея“, каза Гаел Монфис след мача, цитиран от агенция „Ройтерс“.

Въпреки че не достигна до заветната титла от Големия шлем, французинът привличаше интереса на публиката на всеки турнир, в който участваше. Той спечели 13 трофея в Тура на АТР и още 22 пъти достигна до финали.

На „Ролан Гарос“ през следващата седмица Монфис ще стартира с „уайлд кард“ срещу 25-годишния си сънародник Юго Гастон.