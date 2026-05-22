БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
МОН публикува верните отговори на матурата по профилиращ...
Чете се за: 01:10 мин.
Румен Радев към DARA: Твоята енергия и сила пометоха...
Чете се за: 03:10 мин.
БНТ показа историческия успех на България на...
Чете се за: 03:40 мин.
Петьо Петров - Еврото отново е обявен за издриване, този...
Чете се за: 01:57 мин.
ФИФА световно първенство по футбол 2026 – от 11 юни...
Чете се за: 07:55 мин.
Министър Абровски: Кадровите промени са нормални за всяко...
Чете се за: 09:00 мин.
"Алфа рисърч": Всеки втори българин мисли, че...
Чете се за: 03:45 мин.
По вариант 2 ще работят зрелостниците на втората матура...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Денислава Глушкова с второ място на двойки в Клагенфурт

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Запази

Българката и партньорката ѝ Мави Остеррайхер отстъпиха във финала на турнира от ITF веригата в Австрия

денислава глушкова второ двойки клагенфурт
Слушай новината

Българската тенисистка Денислава Глушкова завърши като вицешампионка на двойки на турнира на клей в Клагенфурт (Австрия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Националката за „Били Джийн Кинг Къп“ игра в тандем с представителката на домакините Мави Остеррайхер, като двете достигнаха до финала на надпреварата. В спора за титлата обаче те отстъпиха категорично пред поставените под номер 2 Сапфо Сакелариди (Гърция) и Ясмайн Гимбрере (Нидерландия) с 0:6, 0:6 за 53 минути.

В решаващия мач българо-австрийската двойка не успя да намери ритъм в играта си, като допусна четири двойни грешки, докато съперничките им демонстрираха стабилен сервис и пълен контрол върху разиграванията.

Въпреки загубата във финала, достигането до последния мач е пореден добър резултат за 22-годишната Глушкова, която продължава да търси първата си титла на двойки във веригата на Международната федерация по тенис (ITF).

#тенис турнир в Клагенфурт #Денислава Глушкова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
1
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
БНТ показа историческия успех на България на „Евровизия 2026“ пред цяла Европа чрез международния обмен на EBU
2
БНТ показа историческия успех на България на „Евровизия...
DARA призова Турция да се върне на сцената на "Евровизия"
3
DARA призова Турция да се върне на сцената на "Евровизия"
Втората задължителна матура започва в 8.30 ч. и ще продължи 4 часа
4
Втората задължителна матура започва в 8.30 ч. и ще продължи 4 часа
Румен Радев към DARA: Твоята енергия и сила пометоха всичко по пътя си
5
Румен Радев към DARA: Твоята енергия и сила пометоха всичко по пътя си
"Алфа рисърч": Всеки втори българин мисли, че България и БНТ ще се справят с организацията на "Евровизия 2027"
6
"Алфа рисърч": Всеки втори българин мисли, че България и...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
2
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
3
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
4
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
5
Как може да се гласува тази вечер на финала на...
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на конкурса
6
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на...

Още от: Български тенис

Почина дългогодишният тенис коментатор Тодор Попов
Почина дългогодишният тенис коментатор Тодор Попов
Виктор Марков се класира за първия си четвъртфинал за сезона в ITF Виктор Марков се класира за първия си четвъртфинал за сезона в ITF
Чете се за: 01:45 мин.
Юлия Стаматова приключи участието си на четвъртфиналите в Сърбия Юлия Стаматова приключи участието си на четвъртфиналите в Сърбия
Чете се за: 01:07 мин.
Денислава Глушкова достигна финала на двойки в Клагенфурт Денислава Глушкова достигна финала на двойки в Клагенфурт
Чете се за: 01:02 мин.
България ще бъде домакин на пет силни международни турнира за жени България ще бъде домакин на пет силни международни турнира за жени
Чете се за: 01:17 мин.
Пьотр Нестеров отпадна на четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира от сериите „Чалънджър 50“ в Червия (Италия) Пьотр Нестеров отпадна на четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира от сериите „Чалънджър 50“ в Червия (Италия)
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Румен Радев към DARA: Твоята енергия и сила пометоха всичко по пътя си
Румен Радев към DARA: Твоята енергия и сила пометоха всичко по пътя си
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Петьо Петров - Еврото отново е обявен за издриване, този път по друго дело Петьо Петров - Еврото отново е обявен за издриване, този път по друго дело
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
След съдебното решение за Петьо Еврото: Коментари в парламента за решението на първа инстанция След съдебното решение за Петьо Еврото: Коментари в парламента за решението на първа инстанция
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Министър Абровски заяви, че ще се бори с олигархията в земеделието Министър Абровски заяви, че ще се бори с олигархията в земеделието
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
ФИФА световно първенство по футбол 2026 – от 11 юни само по БНТ
Чете се за: 07:55 мин.
Спорт
БНТ показа историческия успех на България на „Евровизия...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Българската делегация беше приета от Лъв XIV
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
90-годишен лекар продължава да лекува пациенти в петричко село
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ