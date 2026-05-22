Денислава Глушкова с второ място на двойки в Клагенфурт

Българската тенисистка Денислава Глушкова завърши като вицешампионка на двойки на турнира на клей в Клагенфурт (Австрия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Националката за „Били Джийн Кинг Къп“ игра в тандем с представителката на домакините Мави Остеррайхер, като двете достигнаха до финала на надпреварата. В спора за титлата обаче те отстъпиха категорично пред поставените под номер 2 Сапфо Сакелариди (Гърция) и Ясмайн Гимбрере (Нидерландия) с 0:6, 0:6 за 53 минути.

В решаващия мач българо-австрийската двойка не успя да намери ритъм в играта си, като допусна четири двойни грешки, докато съперничките им демонстрираха стабилен сервис и пълен контрол върху разиграванията.

Въпреки загубата във финала, достигането до последния мач е пореден добър резултат за 22-годишната Глушкова, която продължава да търси първата си титла на двойки във веригата на Международната федерация по тенис (ITF).