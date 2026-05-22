Луис Боасон се завръща на Ролан Гарос: Всичко е възможно, чувствам се щастлива и на 100% готова

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Миналата година французойката поднесе една от изненадите в турнира, достигайки до полуфиналите. Скоро след това тя бе връхлетяна от поредица от контузии

Първата ракета на Франция Луис Боасон заяви, че е „най-накрая на 100% готова“ и ще стартира с увереност на започващия в понеделник тенис турнир Ролан Гарос. 50-та в света тенисистка ще се изправи срещу рускинята Анна Калинская, 22-ра поставена, в първия си мач във втория турнир от Големия шлем.

Миналата година Боасон поднесе една от изненадите в турнира, участвайки с "уайлд кард". Французойката успя да достигне до полуфиналите, преди да отстъпи пред бъдещата шампионка Коко Гоф.

През есента тя бе връхлетяна от поредица от контузии, които я оставиха извън корта, преди да се завърне към състезанията в Мадрид и Страсбург. В началото на април 23-годишната Луис Боасон започна да тренира под ръководството на нидерландеца Хендрик Влеесхуверс.

"Физически се справям добре. На турнира в Страсбург изиграх първия си мач във Франция след Ролан Гарос миналата година, това ми позволи да се върна към своя ритъм. Чувствам се щастлива, че успях да изградя известна увереност и ритъм, преди да пристигна тук", разкри французойката при пристигането си в комплекса "Ролан Гарос".

Тя сподели, че в началото на периода по възстановяване се е чувствала зле психически и добави:

"След това не се страхувах, защото дълбоко в себе си знаех, че в крайна сметка ще мине, защото всичко може да се лекува. Просто се надявах да се случи възможно най-бързо."

Запитана дали ентусиазмът на публиката по време на нейните мачове се е променил през последната година, тя отговори:

"Видях го в Страсбург. Усетих, че феновете бяха там за мен, подкрепяха ме. Това е нещо, от което съм наистина щастлива, защото ме кара да се чувствам добре."

"Миналата година беше изключителна за мен. Знаех, че съм способна на това, но тъй като никога преди не се беше случвало, хората не можеха да повярват. Но аз и екипът ми знаехме, че потенциално е възможно. Тази година, разбира се, условията са различни. Но все още съм в същото настроение, мисля, че всичко е възможно. Мога да стигна до край или да загубя в първия кръг. Никога не се знае. Бих казала, че просто трябва да оставим нещата да се развият и ще видим", обясни Боасон.

