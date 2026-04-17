Луис Боасон се завръща към турнирите с нов треньор

Луис Боасон, която планира да се завърне към състезанията следващата седмица на турнира WTA 1000 в Мадрид след шест месеца и половина отсъствие от кортовете, започна работа с Хендрик Влеесхуверс. Бившият треньор на Аманда Анисимова наследява Карлос Мартинес, който работи с първата ракета на Франция едва няколко месеца.

Боасон не е играла в турнир от края на септември 2025 г. Тя влезе в световния елит гръмко, когато достигна до полуфиналите на Ролан Гарос миналата година.

Тенисистката е вече в испанската столица и тренира под ръководството на нидерландеца.

40-годишният специалист се присъединява към екипа на французойката след две много успешни години с Аманда Анисимова, през които американката стана номер 3 в света, стигна до финалите на два турнира от Големия шлем, Уимбълдън и US Open през 2025 г., и спечели две титли от WTA 1000 (Доха и Пекин). Партньорството им приключи в края на март.

След като прекрати сътрудничеството си с Флориан Рейне преди US Open миналото лято, родената в Дижон Луис започна да работи с Карлос Мартинес. Но партньорството им не продължи дълго, а бившият треньор на Светлана Кузнецова я придружи само на турнира в Пекин през септември 2025 г.

Оттогава 22-годишната Боасон е измъчвана от контузии, които я принудиха да пропусне първите четири месеца на 2026-а.

Продължително й възстановяване ускори края на сътрудничеството с каталунския треньор, който вече работи с бразилка Беатрис Адад Мая, 69-та в световната ранглиста.

„За пореден път ще се изправя и ще продължа напред, завръщайки се дори по-силна от преди“, написа Луис Боасон наскоро в профила си в Instagram.

„Прекарвах всичките си дни, седмици, месеци, в лечение, рехабилитация и физическа подготовка, докато чаках най-накрая да мога да играя отново“, обясни тя.

„Имах много проблеми с приемането на случващото се с мен и беше дори по-трудно психологически, отколкото по време на контузията на коляното ми (през 2024 г.). Но отново ще се изправя и ще продължа напред, завръщайки се дори по-силна от преди“, добавя фанцузойката.

Настоящата номер 44 в света ще научи името на следващата си съперничка в неделя следобед след жребия в Мадрид.

Въпреки че Боасон с нетърпение очаква завръщането си в игра във вторник или сряда в първия кръг, тази първа стъпка ще отбележи началото на пътуването ѝ до Ролан Гарос (24 май до 7 юни), където ще трябва да защити 780-те точки, които спечели по време на впечатляващото си представяне миналата пролет.