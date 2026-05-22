Александър Борисов се класира за финала на сингъл на тенис турнира до 14 г. на Тенис Европа в Бургас

Александър Борисов се класира за финала на сингъл на при юношите на силния международен турнир до 14 години от първа категория на Тенис Европа в Бургас.
За шеста поредна година Бургас приема един от най-значимите турнири в календара на Тенис Европа за тази възраст. Надпреварата се провежда на базата на ТК „Авеню". През 2026 година в календара на Тенис Европа са включени едва 10 турнира от този клас, а в Бургас участват над 100 млади таланти от повече от 12 държави.
Турнирът дава възможност на българските тенисисти да се изправят срещу едни от най-добрите си връстници в Европа, като по този начин трупат международен опит и печелят точки за ранглистата на Тенис Европа.
В изцяло българския полуфинал при юношите Александър Борисов победи Бруно Дженев с 6:4, 6:1. В спор за титлата утре Борисов ще играе срещу втория поставен Матео Сансон (Словакия).
Симона Попова отстъпи на полуфиналите с 6:7, 3:6 от Катерина Петре (Румъния), която ще играе във финала срещу София Стоица (Румъния).
Още трима родни състезатели се класираха и за финалите в надпреварата на двойки.
Емил Алексиев достигна до финала при юношите. Българинът и Виктор-Александър Добреску (Румъния) ще играят утре за титлата срещу Матео Сансон (Словакия) и Мартин Адамца (Австрия).
Българките Карла Бързакова и Нина Нокова пък ще спорят за титлата на двойки при девойките срещу първите поставени французойки Ева Пишери и Джулия Саламон.