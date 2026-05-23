Яник Синер е големият фаворит в Париж, дамската схема обещава интрига на Ролан Гарос

Само година след един от най-запомнящите се финали в съвременния тенис между Карлос Алкарас и Яник Синер, атмосферата около Ролан Гарос е коренно различна. Ако през 2025 г. Париж бе сцена на епична битка, продължила над пет часа, сега турнирът започва с ясно изразен фаворит при мъжете и значително повече въпросителни при жените.

Синер е сам на върха

Отсъствието на Карлос Алкарас заради травма в китката напълно пренарежда силите в мъжката схема. В момента Яник Синер изглежда недостижим за останалите – италианецът пристига в Париж с пет поредни титли от Мастърс 1000 (Индиън Уелс, Маями, Монте Карло, Мадрид и Рим) и серия от 29 последователни победи.

Разликата му в ранглистата спрямо преследвачите е внушителна, а статистиката срещу основните конкуренти като Александър Зверев също е категорично в негова полза. Всичко това превръща Синер в почти сигурен финалист, ако не и шампион, при липса на изненади.

В останалата част от схемата обаче има потенциал за интрига. Новак Джокович пристига с малко игрова практика заради контузии, а играчи като Каспер Рууд, Томи Пол или Андрей Рубльов могат да се възползват. В долната част Александър Зверев ще трябва да се справя и с амбициозни млади имена като Артур Фис и Рафа Ходар.

Жените - напълно отворена битка

За разлика от мъжете, при дамите липсва ясно изразен фаворит. Световната №1 Арина Сабаленка имаше доминиращ период в началото на сезона, но проблеми с гърба и хълбока поставят под съмнение формата ѝ на клей.

Под нея конкуренцията е изключително сериозна. Елена Рибакина започна силно сезона на червено, Ига Швьонтек търси отново най-добрата си форма след промени в щаба, а защитаващата титлата Коко Гоф продължава да развива играта си.

Особено впечатляващи в последните седмици са украинките Елина Свитолина и Марта Костюк, които постигнаха значими успехи съответно в Рим и Мадрид и могат да объркат всякакви предварителни сметки.

Нови лица и извънкортни напрежения

Турнирът ще бъде белязан и от дебюта на редица нови имена в основната схема, което допълнително подсилва усещането за преход между поколенията. Сред тях се открояват млади таланти като Лили Тагер и Кейтлин Кеведо, които вече правят сериозни заявки за бъдещето.

Извън корта обаче също не липсва напрежение. Темата за разпределението на приходите от Големия шлем продължава да бъде актуална, като водещи тенисисти вече демонстрираха недоволството си чрез ограничено участие в медийните ангажименти.

При награден фонд от 2.8 милиона евро за шампионите на сингъл, залогът отново е огромен.

И ако при мъжете въпросът е "кой може да спре Синер“, то при дамите той остава "кой ще се възползва от шанса си“?