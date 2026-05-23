БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Задействаха системата BG-ALERT във Велико Търново и Севлиево
Чете се за: 00:45 мин.
Вътрешният министър: Има интересни имена, които са...
Чете се за: 02:47 мин.
Прокурорският син Васил Михайлов вече е в затвора в София
Чете се за: 00:37 мин.
Усложнена ситуация и в Габрово: Обявено е частично...
Чете се за: 03:32 мин.
След пороя: Обявиха бедствено положение във Велико...
Чете се за: 04:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Яник Синер е големият фаворит в Париж, дамската схема обещава интрига на Ролан Гарос

Мариан Николов от Мариан Николов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:52 мин.
Спорт
Запази

Отсъствието на Карлос Алкарас отваря пътя пред италианеца, докато при жените липсва изявен лидер и надпреварата изглежда напълно отворена

Яник Синер е големият фаворит в Париж, дамската схема обещава интрига на Ролан Гарос
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Само година след един от най-запомнящите се финали в съвременния тенис между Карлос Алкарас и Яник Синер, атмосферата около Ролан Гарос е коренно различна. Ако през 2025 г. Париж бе сцена на епична битка, продължила над пет часа, сега турнирът започва с ясно изразен фаворит при мъжете и значително повече въпросителни при жените.

Синер е сам на върха

Отсъствието на Карлос Алкарас заради травма в китката напълно пренарежда силите в мъжката схема. В момента Яник Синер изглежда недостижим за останалите – италианецът пристига в Париж с пет поредни титли от Мастърс 1000 (Индиън Уелс, Маями, Монте Карло, Мадрид и Рим) и серия от 29 последователни победи.

Разликата му в ранглистата спрямо преследвачите е внушителна, а статистиката срещу основните конкуренти като Александър Зверев също е категорично в негова полза. Всичко това превръща Синер в почти сигурен финалист, ако не и шампион, при липса на изненади.

В останалата част от схемата обаче има потенциал за интрига. Новак Джокович пристига с малко игрова практика заради контузии, а играчи като Каспер Рууд, Томи Пол или Андрей Рубльов могат да се възползват. В долната част Александър Зверев ще трябва да се справя и с амбициозни млади имена като Артур Фис и Рафа Ходар.

Жените - напълно отворена битка

За разлика от мъжете, при дамите липсва ясно изразен фаворит. Световната №1 Арина Сабаленка имаше доминиращ период в началото на сезона, но проблеми с гърба и хълбока поставят под съмнение формата ѝ на клей.

Под нея конкуренцията е изключително сериозна. Елена Рибакина започна силно сезона на червено, Ига Швьонтек търси отново най-добрата си форма след промени в щаба, а защитаващата титлата Коко Гоф продължава да развива играта си.

Особено впечатляващи в последните седмици са украинките Елина Свитолина и Марта Костюк, които постигнаха значими успехи съответно в Рим и Мадрид и могат да объркат всякакви предварителни сметки.

Нови лица и извънкортни напрежения

Турнирът ще бъде белязан и от дебюта на редица нови имена в основната схема, което допълнително подсилва усещането за преход между поколенията. Сред тях се открояват млади таланти като Лили Тагер и Кейтлин Кеведо, които вече правят сериозни заявки за бъдещето.

Извън корта обаче също не липсва напрежение. Темата за разпределението на приходите от Големия шлем продължава да бъде актуална, като водещи тенисисти вече демонстрираха недоволството си чрез ограничено участие в медийните ангажименти.

При награден фонд от 2.8 милиона евро за шампионите на сингъл, залогът отново е огромен.

И ако при мъжете въпросът е "кой може да спре Синер“, то при дамите той остава "кой ще се възползва от шанса си“?

#Ролан Гарос 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
1
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
2
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
България навакса пасив от два гейма и победи Сърбия в "Силезия Къп"
3
България навакса пасив от два гейма и победи Сърбия в "Силезия...
Милена Милотинова след срещата при премиера: Набелязани са първи стъпки в подготовката на "Евровизия 2027"
4
Милена Милотинова след срещата при премиера: Набелязани са първи...
ГДБОП залови прокурорския син Васил Михайлов (СНИМКИ)
5
ГДБОП залови прокурорския син Васил Михайлов (СНИМКИ)
DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ за успеха на "Евровизия"
6
DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
2
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
3
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
4
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
5
Как може да се гласува тази вечер на финала на...
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на конкурса
6
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на...

Още от: ATP

Новак Джокович: Винаги вярвам, че мога да се боря за титли от Големия шлем
Новак Джокович: Винаги вярвам, че мога да се боря за титли от Големия шлем
Мариано Навоне лиши Каспер Рууд от възможността да се бори за четвърта титла в Женева Мариано Навоне лиши Каспер Рууд от възможността да се бори за четвърта титла в Женева
Чете се за: 01:20 мин.
Звездите на световния тенис уважиха прощалното шоу на Гаел Монфис в Париж Звездите на световния тенис уважиха прощалното шоу на Гаел Монфис в Париж
Чете се за: 02:42 мин.
Каспер Рууд изравни рекорд на легендата Матс Виландер по пътя си към четвърта титла в Женева Каспер Рууд изравни рекорд на легендата Матс Виландер по пътя си към четвърта титла в Женева
Чете се за: 01:57 мин.
Яник Синер започва похода си към титлата на Ролан Гарос срещу квалификант, Новак Джокович е в другата половина Яник Синер започва похода си към титлата на Ролан Гарос срещу квалификант, Новак Джокович е в другата половина
Чете се за: 01:37 мин.
Новак Джокович, потвърди, че Виктор Троицки ще бъде негов треньор Новак Джокович, потвърди, че Виктор Троицки ще бъде негов треньор
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Задействаха системата BG-ALERT във Велико Търново и Севлиево
Задействаха системата BG-ALERT във Велико Търново и Севлиево
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Над 80 л/кв. м дъжд: Безсънна нощ във Велико Търново, наводнени улици, коли под вода и затворени пътища Над 80 л/кв. м дъжд: Безсънна нощ във Велико Търново, наводнени улици, коли под вода и затворени пътища
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Обстановката в Габрово: Няма бедстващи хора, властите реагират на всеки подаден сигнал Обстановката в Габрово: Няма бедстващи хора, властите реагират на всеки подаден сигнал
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Вътрешният министър: Има интересни имена, които са подпомагали прокурорския син да се укрива Вътрешният министър: Има интересни имена, които са подпомагали прокурорския син да се укрива
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
На прага на летния сезон: 27 остават неохраняемите плажове във...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Хиляди евакуирани заради изтичане на опасен химикал край Лос Анджелис
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Промяна в правилата за програмата "Зелена карта" за САЩ
Чете се за: 01:02 мин.
По света
ЕС и Мексико подписаха търговско споразумение
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ