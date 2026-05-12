Ерика Карабелева ще спори за европейската титла в Мюнхен

Българката Ерика Карабелева се класира за финала в категория до 53 килограма на европейското първенство по олимпийско таекуондо в Мюнхен и си осигури най-малко сребърен медал.

Родната състезателка започна участието си с трудна победа над испанката Лаура Родригес с 2:1 части, след което в четвъртфиналите се наложи категорично с 2:0 срещу Озана Радич от Хърватия и си гарантира място на почетната стълбичка.

В полуфиналите Карабелева демонстрира отлична форма и надделя убедително над британката Джоди Маккю с 2:0. Българката спечели първата част с категоричното 15:3, а във втората контролираше изцяло двубоя, за да затвърди превъзходството си и да стигне до мача за титлата.

В спора за златото Карабелева ще се изправи срещу поставената под номер 1 и действаща световна шампионка Мерве Динчел от Турция.

В категория до 80 килограма при мъжете Омид Хосийни отпадна във втория кръг. Той стартира с победа над Елджан Алиев от Азербайджан, но след това отстъпи пред водача в схемата Раман Туравинау от Беларус.

Общо седем български състезатели участват на шампионата, като част от тях ще излязат на татамито в следващите дни от надпреварата.