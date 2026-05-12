БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Светът е "Евровизия"!
Чете се за: 01:45 мин.
Доц. Ася Панджерова подаде оставка като...
Чете се за: 00:42 мин.
Един загинал и 16 ранени при тежка катастрофа край София
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ерика Карабелева ще спори за европейската титла в Мюнхен

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Българката си гарантира най-малко сребро след убедителен полуфинал и излиза срещу световната шампионка Мерве Динчел

Ерика Карабелева
Слушай новината

Българката Ерика Карабелева се класира за финала в категория до 53 килограма на европейското първенство по олимпийско таекуондо в Мюнхен и си осигури най-малко сребърен медал.

Родната състезателка започна участието си с трудна победа над испанката Лаура Родригес с 2:1 части, след което в четвъртфиналите се наложи категорично с 2:0 срещу Озана Радич от Хърватия и си гарантира място на почетната стълбичка.

В полуфиналите Карабелева демонстрира отлична форма и надделя убедително над британката Джоди Маккю с 2:0. Българката спечели първата част с категоричното 15:3, а във втората контролираше изцяло двубоя, за да затвърди превъзходството си и да стигне до мача за титлата.

В спора за златото Карабелева ще се изправи срещу поставената под номер 1 и действаща световна шампионка Мерве Динчел от Турция.

В категория до 80 килограма при мъжете Омид Хосийни отпадна във втория кръг. Той стартира с победа над Елджан Алиев от Азербайджан, но след това отстъпи пред водача в схемата Раман Туравинау от Беларус.

Общо седем български състезатели участват на шампионата, като част от тях ще излязат на татамито в следващите дни от надпреварата.

#европейско първенство по таекуондо в Мюнхен #Ерика Карабелева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Забраната да се служи на български в църквата в Одрин е недоразумение, заяви за БНТ патриарх Даниил
1
Забраната да се служи на български в църквата в Одрин е...
DARA ще открие втория полуфинал на „Евровизия 2026“ на 14 май
2
DARA ще открие втория полуфинал на „Евровизия 2026“ на...
Светослав Бенчев: Навлизаме в период, в който трябва да се замислим не за цените, а за доставките
3
Светослав Бенчев: Навлизаме в период, в който трябва да се замислим...
Един загинал и 16 ранени при тежка катастрофа край София
4
Един загинал и 16 ранени при тежка катастрофа край София
Във Вършец поставиха пейки във формата на книга по повод Световния ден на книгата
5
Във Вършец поставиха пейки във формата на книга по повод Световния...
Доц. Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на образованието и науката
6
Доц. Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на...

Най-четени

Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
1
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Втора етапна победа за Пол Мание
2
Втора етапна победа за Пол Мание
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
3
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
4
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
5
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
6
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Още от: Бойни спортове

Стефан Трайков със сребро от балканското първенство по ММА в Белград
Стефан Трайков със сребро от балканското първенство по ММА в Белград
Весела Лечева и Слави Бинев бяха гости на галата за 50 години европейско таекуондо в Мюнхен Весела Лечева и Слави Бинев бяха гости на галата за 50 години европейско таекуондо в Мюнхен
Чете се за: 01:05 мин.
България бе домакин на Sofia Open за 13-та поредна година България бе домакин на Sofia Open за 13-та поредна година
Чете се за: 01:47 мин.
Кадетите спечелиха четири медала на Балканиадата по джудо в Будва Кадетите спечелиха четири медала на Балканиадата по джудо в Будва
Чете се за: 00:35 мин.
Андрей Андреев в предаването "Аз съм" Андрей Андреев в предаването "Аз съм"
Чете се за: 01:52 мин.
Пловдив ще бъде домакин на държавния шампионат по джудо до 23 години Пловдив ще бъде домакин на държавния шампионат по джудо до 23 години
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Мерки срещу спекулата: Бюджетната комисия в НС обсъди промените за овладяване на цените
Мерки срещу спекулата: Бюджетната комисия в НС обсъди промените за...
Чете се за: 05:40 мин.
У нас
Цените на горивата няма да се понижат до края на годината, прогнозират експерти Цените на горивата няма да се понижат до края на годината, прогнозират експерти
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Градушка с големина на мандарина удари Трявна (СНИМКИ и ВИДЕО) Градушка с големина на мандарина удари Трявна (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Взрив до детска градина в Горна Оряховица, децата са евакуирани (СНИМКИ) Взрив до детска градина в Горна Оряховица, децата са евакуирани (СНИМКИ)
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Кметът на Лом е с повдигнато обвинение за търговия с вот, предлагал...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Затвор за управител на транспортна фирма и механик за трагедията с...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Музика и политика: Напрежение и бойкоти преди 70-ото издание на...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Британският премиер отказа да подаде оставка - каква ще бъде...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ