Стефан Трайков със сребро от балканското първенство по ММА в Белград

Петричанинът Стефан Трайков спечели сребърен медал при дебютното си участие на балканското открито първенство по смесени бойни изкуства (ММА), което се проведе в сръбската столица Белград.

В надпреварата участие взеха състезатели от 13 европейски държави, сред които България, Сърбия, Унгария, Чехия, Украйна, Австрия и Швейцария, което превърна турнира в сериозно изпитание за младите бойци.

Трайков стартира уверено участието си с категорична победа над представител на домакините от Сърбия, постигната с единодушно съдийско решение. В следващите два двубоя той затвърди добрата си форма, записвайки нови успехи по точки и си осигури място на финала.

В решителната среща за титлата българинът се изправи срещу опитен състезател от Унгария. След оспорван двубой Трайков отстъпи и се окичи със сребърното отличие, което е сериозен успех предвид дебютното му участие на подобен форум.

От общинската администрация в Петрич отбелязаха, че българските състезатели са записали историческо представяне на шампионата, спечелвайки общо 3 златни, 16 сребърни и 5 бронзови медала във всички възрастови групи.

Стефан Трайков е ученик в Профилирана гимназия „Пейо Яворов“ в Петрич и състезател на спортен клуб „Драгота“. Местната власт поздрави младия талант, неговите треньори и екипа зад успеха, като му пожела здраве и още бъдещи постижения на международната сцена.